Партнерский материал. Кормоуборочный комбайн «Ростсельмаш» RSM F 2650

«Ростсельмаш» разместил в «продуктовом» разделе сайта данные о кормоуборочных комбайнах RSM F 2000, и это означает, что они уже доступны для заказа. Напомним: RSM F 2000 — новая линейка кормоуборочных комбайнов, построенных с нуля на базе «Глобальной платформы “Ростсельмаш”». В модельный ряд вошли три машины с двигателями Mercedes мощностью 448/503/611 л. с. (Tirer 3), гидростатической трансмиссией, колесной формулой 2 х 4 или 4 х 4. Комбайны предлагают с адаптером на выбор: кукурузная жатка (4,5/6/7,5 м); травяная жатка (6 м); подборщик (3/4 м).



Мнение опытного инженера о RSM F 2650

Флагман линейки RSM F 2650 продемонстрировал свою профпригодность на полях ООО «Агросил» из Курской области. Мы обратились к главному инженеру предприятия Юрию Однораленко с просьбой поделиться мнением о машине.



— Машина, честно скажу, достойная. Правда, в этом году масса кукурузы слабая — дождей не было, поэтому получили всего лишь около 350 т/га против 450-550 ранее, плюс этот комбайн работал не на самых хороших полях как в плане урожайности, так и в плане удобства, получилось, что его недозагружали. Были у нас и логистические накладки, комбайн простаивал, тем не менее показал себя хорошо. Ходил до 8,5 км/час — это шикарная скорость для кормоуборочного комбайна. На КамАЗ с прицепом уходило порядка 7 минут.



Справка. Согласно протоколу тестовой уборки, средняя урожайность составила 352 ц/га. КамАЗ с прицепом загружался 7 мин. и 30-40 с.; трактор с прицепом — 6 мин. 20 с. Без учета простоев, перерывов за два дня RSM F 2650 отработал 14 ч. 39 мин. и заготовил 1788,3 т силосной массы, убрав 50,79 га. Таким образом, средняя производительность составила 119 т/час. При этом комбайн израсходовал 1197 л топлива, то есть средний расход горючего находился в пределах 0,67 л на тонну продукта.



— Очень понравилась система внесения консервантов. Приехал коллега из соседнего хозяйства, говорит, вносили крупным объемом, видимо, химконсервант. А мы применяли бактерии. На RSM F 2650 есть и то, и то, можно переключить. Это очень удобно. Когда наши машины покупали, там нужно было конкретно заказывать или под химический консервант, или под концентрированный биопрепарат. А на RSM F 2650 есть все, можно и крупным объемом вносить, можно туманом. Это очень хорошо.



Справка. Универсальная система внесения консервантов дает возможность работать и с разбавленными химическими (объем бака 390 л, норма внесения 10-300 л/час), и с концентрированными биопрепаратами (объем бака 10 л, норма внесения 0,3-6 л/час). Предусмотрено три точки впрыска: в ускоритель (туман биоконцентрата), в силосопровод (разбавленный препарат) и на вальцы питателя (вода для промывки технологического тракта).









— Понравился ременный привод на измельчитель, бесступенчатый привод вальцов. Никакие шестерни не надо перекидывать.



Справка. Измельчающий барабан, доизмельчитель и ускоритель «запитаны» напрямую от двигателя через ременную передачу, что минимизирует потери энергии. Гидропривод адаптеров, питателя позволяет синхронизировать их скорости со скоростью вальцов питателя автоматически или в ручном режиме. Бесступенчатый привод позволяет регулировать длину резки прямо на ходу, если вдруг возникнет такая необходимость.



— Хорошо продумано то, что с компьютера можно задать зазор на вальцах крекера (корн-крекер, доизмельчитель. — Прим. авт.). И монтаж, как я понял, практически моментально выполняется, в течение нескольких минут можно поменять на травяную шахту и обратно. Например, на наших машинах регулировку зазора между вальцами приходится делать вручную, это неудобно. И чтобы установить доизмельчитель, нужно полдня лазить. Может, в современных версиях предусмотрена автоматика, но это же тоже больших денег стоит.



Справка. В комбайне RSM F 2650 применен доизмельчитель слайдерного типа с вальцами диаметром 190 мм, которые вращаются с разницей скоростей в 20%. Величина зазора между вальцами устанавливается командой из кабины. Монтаж доизмельчителя и травяной шахты в технологический канал выполняется автоматически гидроцилиндрами — достаточно нажать клавишу на пульте управления.



Добавим пару штрихов. Комбайны серии RSM F 2000 поставляют в очень широкой базовой комплектации, благодаря чему они готовы работать в любых условиях и с любыми культурами без дооснащения. Они традиционно просты в обслуживании, укомплектованы пневмосистемой с ресивером и даже емкостью для мытья рук. Подробнее о новых комбайнах можно узнать у дилеров или на сайте «Ростсельмаш».

