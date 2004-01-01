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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Временная комиссия Совета Федерации проведет заседание по вопросу перспектив развития российского рынка удобрений и средств защиты растений на форуме «Ресурсы роста»
«Ресурсы роста»
|
Март 2020
Комплекс вопросов, связанных с производством, применением и контролем за обращением удобрений и средств защиты растений, обсудят на выездном заседании Временной комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации. Встреча состоится в рамках деловой программы 3-го Международного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» 24 марта 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо»
Фото: «Ресурсы роста»

Заседание станет очередным этапом системной работы, проводимой членами Совета Федерации по законодательному обеспечению развития отечественного агропромышленного комплекса, в том числе его экспортно-ориентированной составляющей. 

«Для обеспечения продовольственной безопасности страны и достижения целевых показателей экспорта продукции агропромышленного комплекса, установленных майским указом президента Российской Федерации, требуется ускоренное обновление существующей технико-технологической базы, внедрение современных агротехнологий и машин, повышение уровня эффективности сельскохозяйственного производства. Принимая во внимание значительную площадь страны, ее территориальное расположение в различных природно-климатических поясах, представляется необходимым дальнейшее совершенствование механизмов рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных. Приоритетное внимание должно уделяться переводу российского сельского хозяйства на инновационную основу, что невозможно без внедрения результатов передовых научных исследований, системной государственной поддержки сельскохозяйственной науки», -комментирует председатель Временной комиссии, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В дискуссии запланировано участие руководства Минпромторга России, Минсельхоза России, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, представителей Российской академии наук, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, отраслевого и научного сообщества, руководства предприятий агрохимической отрасли. Модератор встречи — Сергей Митин.

Учитывая поступившие предложения отраслевых союзов и ассоциаций производителей плодов и овощей, в повестку заседания включены вопросы, связанные с государственным регулированием применения удобрений и средств защиты растений. В формате «открытого микрофона» запланировано обсуждение вопросов безопасности применения пестицидов и агрохимикатов, усиления контроля за их обращением, применения принципа от «поля до прилавка» посредством аттестации за рубежом мест производства продукции, предназначенной для экспорта в Россию, а также системы мер поддержки сельскохозяйственных производств, использующих органические удобрения и биологические средства защиты растений. 

Отдельная группа вопросов посвящена состоянию технико-технологического оснащения отечественных производств удобрений и средств защиты растений, оценке рисков острой зависимости от иностранного технологического оборудования, перспектив организации производства соответствующего оборудования в России.

3-й Международный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» состоится 24-26 марта 2020 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Ключевые темы форума в этом году — повышение экологичности производства, развитие конкурентоспособности и экспортного потенциала российских предприятий. К мероприятию приурочено вручение ежегодной премии в области потребительской химии и косметики ChemiСosUnique.

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