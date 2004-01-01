Только до 30 июня 2020 года включительно у российских аграриев есть возможность приобрести набор современной техники с экономией в 1 млн руб. и более.



Акция распространяется на все модификации тракторов RSM из 2000-й и 3000-й серий и зерноуборочные комбайны TORUM и действует при условии пакетной покупки трактора и комбайна. В зависимости от выбранной модели, экономия клиентов «Росагролизинга» составит от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. на каждой машине или от 1 млн руб. при одновременной покупке трактора и комбайна. Количество единиц техники в пакетной покупке, как и экономия сельхозтоваропроизводителей, не ограничено.



«Высокие спрос и объемы продаж позволяют компании формировать выгодные для клиентов ценовые предложения. Поэтому в отличие от многих производителей «Ростсельмаш» включает в акционные программы наиболее востребованные у потребителей модели самоходной техники», — говорит директор департамента маркетинга Максим Нахабо.



На «Ростсельмаш» уверены: новое сезонное предложение позволит клиентам компании укрепить машинотракторные парки и провести сезонные работы с высокой производительностью.



Подробности условий акции уточняйте у региональных дилеров «Ростсельмаш».

