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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Техника «Ростсельмаш»: объемы больше — цены ниже
«Ростсельмаш»
|
Март 2020
Компания «Ростсельмаш» расширяет портфель финансовых программ и объявляет о старте новой акции для клиентов «Росагролизинга»
Фото: «Ростсельмаш»

Только до 30 июня 2020 года включительно у российских аграриев есть возможность приобрести набор современной техники с экономией в 1 млн руб. и более.

Акция распространяется на все модификации тракторов RSM из 2000-й и 3000-й серий и зерноуборочные комбайны TORUM и действует при условии пакетной покупки трактора и комбайна. В зависимости от выбранной модели, экономия клиентов «Росагролизинга» составит от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. на каждой машине или от 1 млн руб. при одновременной покупке трактора и комбайна. Количество единиц техники в пакетной покупке, как и экономия сельхозтоваропроизводителей, не ограничено. 

«Высокие спрос и объемы продаж позволяют компании формировать выгодные для клиентов ценовые предложения. Поэтому в отличие от многих производителей «Ростсельмаш» включает в акционные программы наиболее востребованные у потребителей модели самоходной техники», — говорит директор департамента маркетинга Максим Нахабо.

На «Ростсельмаш» уверены: новое сезонное предложение позволит клиентам компании укрепить машинотракторные парки и провести сезонные работы с высокой производительностью.

Подробности условий акции уточняйте у региональных дилеров «Ростсельмаш».

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