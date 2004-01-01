Партнерский материал. Компания LEMKEN работает стабильно

Доля экспорта по-прежнему составляет 77%. Таким образом, предприятию удалось с положительным результатом преодолеть спад экономической активности, который ознаменовался для немецких производителей сельхозтехники падением объемов на 3%.



2019 год выдался сложным для фермеров и аграрного машиностроения. После очень успешного первого полугодия оборот LEMKEN неожиданно сильно упал. У многих машиностроительных компаний возникли проблемы не только из-за экстремальных погодных условий. Политическая нестабильность, а также ограничения торговли осложняли ведение бизнеса.



На немецком рынке, основном рынке LEMKEN с долей в 23% оборота, продажи компании сократились почти на 2%. Одним из крупнейших экспортных рынков является Франция; там удалось добиться роста в 26%, в результате чего доля рынка в обороте составила 15%. В целом в Западной Европе отмечался небольшой рост.



В Центральной и Восточной Европе продажи сельхозтехники LEMKEN упали почти на 9%, которые распределились почти по всем странам-импортерам. Российский рынок остался стабильным, в то время как в Украине после нескольких успешных лет было отмечено снижение продаж на 39%. Здесь сельскохозяйственные предприятия впервые получили возможность приобретать землю и, соответственно, сократили покупку техники.



Если в Азии, Австралии и Новой Зеландии прошедший год отличался довольно слабой активностью, то рост в странах Северной Америки опять выразился двузначной цифрой. Здесь стоит особо отметить США, которые при росте 23% заняли четвертое место в списке импортеров LEMKEN. Почти такой же объем продаж наблюдался в Канаде, где компания активно работает уже 15 лет. Также стабильными рынками в 2019 году были Япония и Китай, где у LEMKEN есть собственное сборочное производство.





Новый прицепной полевой опрыскиватель Orion от LEMKEN



Ассортимент продукции в 2019 году пополнился разбрасывателями удобрений. Теперь фермеры могут приобретать всю необходимую технику, от посева до уборки, из одних рук. На выставке Agritechnica компания LEMKEN представила множество инноваций, в частности навесной полнооборотный плуг Juwel 10 для тракторов до 450 л. с. и сеялку промежуточных культур SeedHub, комбинируемую с культиваторами и короткими дисковыми боронами. Кроме того, был выставлен гибридный культиватор Koralin для сверхплоской предпосевной обработки почвы и уничтожения сорняков. Дивизион защиты растений продает пропашные орудия приобретенной нидерландской компании Steketee и совершенно новый прицепной полевой опрыскиватель Orion. Первый самоходный полевой опрыскиватель Nova ориентирован на крупные предприятия и подрядчиков. Еще один скачок компания LEMKEN совершила в области интеллектуальных изделий и услуг, которые теперь объединены под единым брендом iQblue. Новое устройство iQblue connect, автоматизирующее многие функции простых навесных орудий, получило серебряную медаль Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG).



Компания LEMKEN инвестировала почти 9 млн евро в новое производственное оборудование и улучшение логистики производства. Это означает дальнейшее повышение технических стандартов, чтобы предлагать клиентам самую лучшую технику. Штат сотрудников к концу года вырос до 1666 человек.



Первые недели текущего года были отмечены хорошим спросом и позволяют делать положительный прогноз. В 2020 году LEMKEN продолжит рационализировать производственные и бизнес-процессы для повышения конкурентоспособности.

