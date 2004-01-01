Партнерский материал. Тракторы «Ростсельмаш» по выгодной цене

Предложение действует при одновременной покупке от двух единиц самоходной техники «Ростсельмаш», одна из которых — трактор RSM. Экономия составляет 500 тыс. руб. при покупке машины из 2000-й серии и 600 тыс. руб. — при покупке машины из 3000-й серии. «Скидка предоставляется на каждый трактор вне зависимости от их количества в чеке», — уточняют в компании.



«С началом весеннего сезона клиенты «Ростсельмаш» приступили к активному обновлению машинотракторных парков. Наше предложение сделает этот процесс более выгодным. Сэкономленные средства потребители смогут направить на закупку топлива. 500 тыс. руб. обеспечат работу трактора на вспашке 620 га», — комментирует директор департамента маркетинга Максим Нахабо.



Подробности условий акции уточняйте у региональных дилеров «Ростсельмаш».

