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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Тракторы «Ростсельмаш» по выгодной цене
«Ростсельмаш»
|
Март 2020
Только до 30 июня 2020 года клиенты «Росагролизинга» смогут приобрести высокопроизводительные тракторы «Ростсельмаш» с экономией до 600 тыс. руб
Фото: «Ростсельмаш»

Предложение действует при одновременной покупке от двух единиц самоходной техники «Ростсельмаш», одна из которых — трактор RSM. Экономия составляет 500 тыс. руб. при покупке машины из 2000-й серии и 600 тыс. руб. — при покупке машины из 3000-й серии. «Скидка предоставляется на каждый трактор вне зависимости от их количества в чеке», — уточняют в компании. 

«С началом весеннего сезона клиенты «Ростсельмаш» приступили к активному обновлению машинотракторных парков. Наше предложение сделает этот процесс более выгодным. Сэкономленные средства потребители смогут направить на закупку топлива. 500 тыс. руб. обеспечат работу трактора на вспашке 620 га», — комментирует директор департамента маркетинга Максим Нахабо.

Подробности условий акции уточняйте у региональных дилеров «Ростсельмаш».

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