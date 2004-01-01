Партнерский материал. Joskin остается на службе у аграриев и предпринимателей!

Продовольственная цепь является общественной необходимостью и ее безопасность должна быть гарантирована при любых обстоятельствах. Компания Joskin быстро организовалась, чтобы обеспечить сервис для аграриев и предпринимателей, соблюдая действующие ограничения.

Подразделения компании Joskin остаются функциональными. «Минимизировать риски и гарантировать безопасность нашего персонала — это наш приоритет номер один, — объясняет Дидье Жоскен, директор группы. — Мы сразу же адаптировали нашу организацию работы. Везде, где это было возможно, максимальное число сотрудников было переведено на удаленную работу, чтобы снизить до минимума все контакты, а на заводе было организовано сменное дежурство. Напротив, все наши производственные комплексы закрыты для посещений. Все наши подразделения остаются функциональными настолько, насколько это возможно, но удаленно».

Таким образом, все заказы запасных частей отгружаются. Компания Joskin, выпускающая на своих заводах 85% комплектующих, располагает стратегическим запасом. «Предоставить запасную часть при ремонте, износе или для проведения технического обслуживания всегда было нашей главной задачей. Это обслуживание должно поддерживаться любой ценой, даже если приходится приспосабливаться: операторы выполняют установленные правила социального дистанцирования, при этом торговый зал закрыт, мы готовим заказы и отправляем только через транспортные компании. К счастью, за последние пару лет наши клиенты привыкли к инструментам онлайн, чтобы определить и заказать нужные номера артикулов. Благодаря нашему стратегическому запасу, мы надеемся на то, что сможем гарантировать обслуживание запасными частями в течение всего кризиса», — продолжает Дидье.

Сложности со снабжением

Что касается машин, то компания Joskin делает все от нее зависящее, чтобы выполнить срочные заказы. Сезонные работы не могут ждать конца пандемии, аграриям нужна техника для эффективной работы. «Все наши производственные комплексы работают, с внесением определенных изменений, — объясняет Дидье Жоскен. — Все производственные линии были адаптированы в соответствии с правилами дистанцирования, чтобы сотрудники смогли совмещать, насколько это возможно, профессиональную деятельность и семейную организацию в период изоляции».

Руководство группы на скрывает: «В этих форс-мажорных обстоятельствах задержки поставок неизбежны, как для наших марок Joskin и Leboulch, так и для продуктов DistriTECH. Все производство тормозится из-за организации работы с уменьшенным числом сотрудников и сложностей со снабжением. Наш собственный запас комплектующих смягчает часть проблемы, но начинаются задержки с поставкой определенных компонентов наших поставщиков. В зависимости от страны, определенные предприятия работают в замедленном режиме, другие должны были закрыться».

Каждый должен запастись терпением, тем более что возникают также и проблемы логистического характера. «Условия транспортных перевозок усложняются. Идет ли речь о наших машинах или о снабжении промышленных комплексов, наши водители теперь сталкиваются с новыми ограничениями, которые влияют на нашу организацию работы», — уточняет Дидье.

Ежедневная оценка ситуации

«Пока это представляется возможным, мы продолжаем отгрузки, — заверяет Дидье Жоскен. — Будущее неопределенно, но мы будем стремиться обеспечить непрерывность наших услуг, даже в случае более жестких ограничений. Что касается производства, то мы ежедневно отслеживаем ситуацию, стараясь обеспечить максимальную безопасность нашим сотрудникам. В случае значительных изменений мы незамедлительно проинформируем наших клиентов. Что бы ни случилось, мы хотим заверить наших клиентов: мы вас не подведем! Главное в этих обстоятельствах — заботиться и себе и своих близких».