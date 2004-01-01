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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Производители молочной продукции могут оформлять ветеринарно-сопроводительную документацию через «Честный знак»
ЦРПТ
|
Апрель 2020
Оператор системы маркировки ЦРПТ сообщает о запуске единого web-интерфейса системы маркировки «Честный знак» с возможностью работы в системе ветеринарного сопровождения «Меркурий» в продуктивном режиме
Фото: А. Гордеев

Производители молочной продукции могут использовать единый интерфейс «Честного знака» для оформления актуальных ветеринарных сертификатов на сырье и готовую продукцию на действующем производстве и для отгрузки продукции контрагентам.
 
Единый интерфейс позволяет выполнять операции с сырьем и готовой молочной продукцией в системе «Меркурий»: оформление и гашение ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) на сырье и готовую продукцию; учет сырья и продукции на складе; преобразование сырья в готовую продукцию и последующие перемещения готовой продукции.
 
Приглашаем производителей регистрироваться в «Честном знаке» и работать с ветеринарно-сопроводительной документацией в новом интерфейсе.
 
Web-интерфейс является частью личного кабинета системы «Честный знак». На главной странице раздела «Молочная продукция» появились две новые вкладки: «Ветеринарные документы» для работы с ветеринарно-сопроводительными документами и «Складской журнал» для учета партий сырья и готовой продукции.
 
При преобразовании сырья в готовую продукцию в системе создается связь между производственной ветеринарно-сопроводительной документацией и кодами маркировки, присвоенными готовой продукции из этого сырья.
 
В первую очередь, единый интерфейс предназначен для малых предприятий, которые не пользуются учетными программами и автоматическими системами управления производством. Использование интерфейса бесплатно для всех участников системы «Честный знак».

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