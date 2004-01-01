Партнерский материал. Производители молочной продукции могут оформлять ветеринарно-сопроводительную документацию через «Честный знак»

Производители молочной продукции могут использовать единый интерфейс «Честного знака» для оформления актуальных ветеринарных сертификатов на сырье и готовую продукцию на действующем производстве и для отгрузки продукции контрагентам.



Единый интерфейс позволяет выполнять операции с сырьем и готовой молочной продукцией в системе «Меркурий»: оформление и гашение ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) на сырье и готовую продукцию; учет сырья и продукции на складе; преобразование сырья в готовую продукцию и последующие перемещения готовой продукции.



Приглашаем производителей регистрироваться в «Честном знаке» и работать с ветеринарно-сопроводительной документацией в новом интерфейсе.



Web-интерфейс является частью личного кабинета системы «Честный знак». На главной странице раздела «Молочная продукция» появились две новые вкладки: «Ветеринарные документы» для работы с ветеринарно-сопроводительными документами и «Складской журнал» для учета партий сырья и готовой продукции.



При преобразовании сырья в готовую продукцию в системе создается связь между производственной ветеринарно-сопроводительной документацией и кодами маркировки, присвоенными готовой продукции из этого сырья.



В первую очередь, единый интерфейс предназначен для малых предприятий, которые не пользуются учетными программами и автоматическими системами управления производством. Использование интерфейса бесплатно для всех участников системы «Честный знак».