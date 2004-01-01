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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Цифровая трансформация в АПК. Будущее и перспективы
Agrisale.ru
|
Апрель 2020
По оценкам экспертов, к 2050 году население планеты достигнет отметки в 10 млрд человек. В связи с этим прогнозируется увеличение объемов производства в сельскохозяйственной отрасли на 70% по сравнению с текущими показателями
Фото: Agrisale.ru

Параллельно также встает вопрос о необходимости увеличения обработанной пищи: если в 1997 году он составлял 36,4 кг на душу населения, то уже к 2030 году эта цифра вырастет до 45,3 кг. Сегодня аграрный сектор ищет новые методы работы, чтобы обеспечить постоянно растущие потребности населения в качественных продуктах питания. К их числу специалисты относят необходимость повсеместного внедрения цифровых технологий, или цифровизацию.

Ключевой вопрос, на который необходимо ответить владельцу любого бизнеса до начала внедрения цифровых технологий, — «Что это дает?». Современные возможности цифровизации очень широки и охватывают весь сельскохозяйственный сектор. Производители продукции — АПК, фермерские хозяйства, частные производители — получают возможность следить за изменением климата, своевременно планировать полевые работы, уменьшить затраты на производство на основе эффективного использования ресурсов. За счет применения научно обоснованного подхода к ведению хозяйства повышается урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных. Пересмотр существующих бизнес-стратегий, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и т. д. путем принятия цифровых технологий позволяет также снизить транзакционные издержки на куплю и продажу, упрощая цепочку поставок от производителя до потребителя. Помимо этого, цифровизация открывает перед специалистами аграрной отрасли принципиально новые возможности, например, дистанционного обучения или хранения данных в облачных хранилищах.

Собственно цифровизация АПК включает в себе четыре основных составляющих: цифровую базу (например, цифровые карты), цифровизацию производства (использование программируемой «умной» полевой техники) аналитику и big data (прогнозирование урожайности на основе климатических данных) и цифровизацию процесса продаж (прослеживаемость продукции по всей цепочке, от фермера до стола). Все эти компоненты работают в тесной связи друг с другом. 

Специалисты сельского хозяйства в мире уже оценили и широко используют современные технологии в своей работе. Российская аграрная отрасль также активно идет по пути цифровизации. Одним из примеров эффективного использования такого подхода является современный электронный маркетплейс Agrisale.ru. Директор по продукту Agrisale.ru Константин Волошенюк считает: «С внедрением цифровой платформы Agrisale.ru перед продавцами и покупателями сельхозпродукции, техники и сопутствующих товаров открываются новые перспективы. Этот эффективный онлайн-инструмент для аграрного рынка с функционалом ценового агрегатора, CRM и ERP систем, бизнес-аналитики и т. п. позволяет полностью устранить посредников между покупателем и продавцом сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров. Одновременно уменьшается время проведения сделок, повышается прозрачность операций. Наконец, отмечу преимущества платформы в непростой ситуации, сложившейся в мире в связи с пандемией COVID-19. Маркетплейс позволяет проводить любые сделки дистанционно,  значит, обладает еще одной важной дополнительной опцией — помогает сохранить здоровье».

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