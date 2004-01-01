Партнерский материал. Цифровая трансформация в АПК. Будущее и перспективы

Параллельно также встает вопрос о необходимости увеличения обработанной пищи: если в 1997 году он составлял 36,4 кг на душу населения, то уже к 2030 году эта цифра вырастет до 45,3 кг. Сегодня аграрный сектор ищет новые методы работы, чтобы обеспечить постоянно растущие потребности населения в качественных продуктах питания. К их числу специалисты относят необходимость повсеместного внедрения цифровых технологий, или цифровизацию.



Ключевой вопрос, на который необходимо ответить владельцу любого бизнеса до начала внедрения цифровых технологий, — «Что это дает?». Современные возможности цифровизации очень широки и охватывают весь сельскохозяйственный сектор. Производители продукции — АПК, фермерские хозяйства, частные производители — получают возможность следить за изменением климата, своевременно планировать полевые работы, уменьшить затраты на производство на основе эффективного использования ресурсов. За счет применения научно обоснованного подхода к ведению хозяйства повышается урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных. Пересмотр существующих бизнес-стратегий, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и т. д. путем принятия цифровых технологий позволяет также снизить транзакционные издержки на куплю и продажу, упрощая цепочку поставок от производителя до потребителя. Помимо этого, цифровизация открывает перед специалистами аграрной отрасли принципиально новые возможности, например, дистанционного обучения или хранения данных в облачных хранилищах.



Собственно цифровизация АПК включает в себе четыре основных составляющих: цифровую базу (например, цифровые карты), цифровизацию производства (использование программируемой «умной» полевой техники) аналитику и big data (прогнозирование урожайности на основе климатических данных) и цифровизацию процесса продаж (прослеживаемость продукции по всей цепочке, от фермера до стола). Все эти компоненты работают в тесной связи друг с другом.

