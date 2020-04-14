Партнерский материал. Умеешь работать на технике «Ростсельмаш»? Получи «Ладу»!

В программе предусмотрено несколько номинаций:



«Тракторы RSM 2000» — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление. Оценка в категориях:

Производительность

Топливная экономичность

«Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS» — уборка зерновых, зернобобовых и т. д. Оценка в категории:

Намолот

«Кормоуборочные комбайны серии RSM F» — заготовка кукурузного силоса и трав. Оценка в категории:

Количество заготовленной массы



Внимание! Машины должны быть оснащены системой мониторинга AGROTRONIC.



Программа проводится с 14.04.2020 года по 30.11.2020 года. Для участия необходимо:



1. Зарегистрироваться через представителя дилерского центра «Ростсельмаш» в период действия Программы и выбрать номинацию.



3. Завизировать форму сбора данных в региональном МСХ.



4. Зафиксировать показатели работы.



5. Передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра «Ростсельмаш» не позднее 30.11.2020 года.



Обработка результатов и награждение победителей состоится после 15.12.2020 . Все участники получают от «Ростсельмаш» гарантированное вознаграждение — «Набор механизатора».



За подробностями обращайтесь к вашему дилеру. Желаем удачи!

