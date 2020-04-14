Партнерский материал. Умеешь работать на технике «Ростсельмаш»? Получи «Ладу»!

В программе предусмотрено несколько номинаций:
«Тракторы RSM 2000» — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление. Оценка в категориях:
Производительность
Топливная экономичность
«Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS» — уборка зерновых, зернобобовых
Намолот
«Кормоуборочные комбайны серии RSM F» — заготовка кукурузного силоса и трав. Оценка в категории:
Количество заготовленной массы
Внимание! Машины должны быть оснащены системой мониторинга AGROTRONIC.
Программа проводится с
1. Зарегистрироваться через представителя дилерского центра «Ростсельмаш» в период действия Программы и выбрать номинацию.
3. Завизировать форму сбора данных в региональном МСХ.
4. Зафиксировать показатели работы.
5. Передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра «Ростсельмаш» не позднее
Обработка результатов и награждение победителей состоится после
За подробностями обращайтесь к вашему дилеру. Желаем удачи!