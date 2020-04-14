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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Умеешь работать на технике «Ростсельмаш»? Получи «Ладу»!
«Ростсельмаш»
|
Апрель 2020
«Ростсельмаш» запускает программу по поиску самых умелых операторов своей техники. 30 хозяйств получат по итогам этого своего рода соревнования автомобили LADA 4x4 Urban 3D 2020 года. Вы можете стать одним из них
Фото: «Ростсельмаш»

В программе предусмотрено несколько номинаций:

  1. «Тракторы RSM 2000» — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление. Оценка в категориях:

    1. Производительность

    2. Топливная экономичность

  2. «Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS» — уборка зерновых, зернобобовых и т. д. Оценка в категории:

    1. Намолот

  3. «Кормоуборочные комбайны серии RSM F» — заготовка кукурузного силоса и трав. Оценка в категории:

    1. Количество заготовленной массы

Внимание! Машины должны быть оснащены системой мониторинга AGROTRONIC.

Программа проводится с 14.04.2020 года по 30.11.2020 года. Для участия необходимо:

1. Зарегистрироваться через представителя дилерского центра «Ростсельмаш» в период действия Программы и выбрать номинацию.

3. Завизировать форму сбора данных в региональном МСХ. 

4. Зафиксировать показатели работы.

5. Передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра «Ростсельмаш» не позднее 30.11.2020 года.

Обработка результатов и награждение победителей состоится после 15.12.2020. Все участники получают от «Ростсельмаш» гарантированное вознаграждение —  «Набор механизатора».

За подробностями обращайтесь к вашему дилеру. Желаем удачи!

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