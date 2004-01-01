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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
«МЕГАМИКС» внедряет дистанционное консультирование. Партнерский материал
«МЕГАМИКС»
|
Апрель 2020
Компания провела серию тематических вебинаров по вопросам кормления крупного рогатого скота. Самоизоляция и карантин — прекрасная возможность провести время с пользой и узнать что-то новое и полезное. Именно поэтому эксперты компании «МЕГАМИКС» инициировали серию вебинаров «Мега Марафон», которые транслировались на Youtube — канале компании с 14 по 16 апреля
Фото: «МЕГАМИКС»

Спикерами были ведущие эксперты компании, каждый из которых отвечал за отдельную тему:

  • Геннадий Селиванов, к. в.н., консультант по животноводству компании «МЕГАМИКС», эксперт в области кормления животных, выбрал темой своего вебинара обсуждение возможностей полной реализации потенциала коровы. 

  • Эксперт в области физиологии животных, к. с.х.н., директор по развитию и сопровождению новых продуктов компании «МЕГАМИКС» Дмитрий Григорьев, рассказал об особенностях коровьего рубца и его микрофлоре. 

  • О том, что стоит делать фермеру для минимизации рисков возникновения внештатных проблем, рассказал Алексей Лебедев — к. с.х.н., ведущий специалист по животноводству компании «МЕГАМИКС», эксперт в области менеджмента молочного стада. 

Каждый вебинар привлек многочисленную аудиторию. Активное вовлечение в тему и глубокие вопросы участников  помогли сделать каждую дискуссию в рамках «Мега Марафона» активной и содержательной. Те участники, которые посетили все три вебинара, получат сертификат на бесплатный анализ корма в лаборатории «МЕГАМИКС» по калибровкам DairyOne.

Для тех, кто не успел присоединиться —   все три дня «Мега Марафона» доступны в записи на Youtube канале «МЕГАМИКС» - www.youtube.com/channel/UCsVBjiARJ8jAz0n8Hnmh-qA

Не пропустите анонсы следующих выпусков «Мега Марафона» и другие новости компании, подписывайтесь на страницы «МЕГАМИКС»  в социальных сетях:

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