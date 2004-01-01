«МЕГАМИКС» внедряет дистанционное консультирование. Партнерский материал

Спикерами были ведущие эксперты компании, каждый из которых отвечал за отдельную тему:



Геннадий Селиванов, к. в.н., консультант по животноводству компании «МЕГАМИКС», эксперт в области кормления животных, выбрал темой своего вебинара обсуждение возможностей полной реализации потенциала коровы.



Эксперт в области физиологии животных, к. с.х.н., директор по развитию и сопровождению новых продуктов компании «МЕГАМИКС» Дмитрий Григорьев, рассказал об особенностях коровьего рубца и его микрофлоре.



О том, что стоит делать фермеру для минимизации рисков возникновения внештатных проблем, рассказал Алексей Лебедев — к. с.х.н., ведущий специалист по животноводству компании «МЕГАМИКС», эксперт в области менеджмента молочного стада.



Каждый вебинар привлек многочисленную аудиторию. Активное вовлечение в тему и глубокие вопросы участников помогли сделать каждую дискуссию в рамках «Мега Марафона» активной и содержательной. Те участники, которые посетили все три вебинара, получат сертификат на бесплатный анализ корма в лаборатории «МЕГАМИКС» по калибровкам DairyOne.



Для тех, кто не успел присоединиться — все три дня «Мега Марафона» доступны в записи на Youtube канале «МЕГАМИКС» - www.youtube.com/channel/UCsVBjiARJ8jAz0n8Hnmh-qA



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