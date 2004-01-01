Партнерский материал. Лучшие в своем классе: новая пятилетняя гарантия на весь ассортимент цельнолитых шин Galaxy

Alliance Tire Group продлевает до пяти лет гарантию на весь ассортимент цельнолитых шин Galaxy с 1 января 2020 года, предлагая таким образом самые длительные гарантийные сроки в отрасли. Гарантия на пять лет — это свидетельство уверенности в высоком качестве шин и профессионализме инженеров Alliance Tire Group в сочетании с высококлассным производством и богатым опытом материнской компании Yokohama. «Мы являемся сторонниками инноваций, новейших технологий и высококлассных компонентов и полностью уверены в качестве и надежности наших шин. Вот почему мы ввели эту лучшую в отрасли гарантию на пять лет для всего сегмента цельнолитых шин Galaxy для наших клиентов, начиная с 2020 года», — подчеркивает Анджело Норонья, президент EMEA в Alliance Tire Group.



Новая расширенная гарантия представляет собой еще большую выгоду цельнолитых шин Galaxy и дает дополнительные преимущества клиентам. Ассортимент включает большой выбор наилучших рисунков протектора для различных областей применения на вилочных погрузчиках, мини-погрузчиках, колесных погрузчиках, телескопических погрузчиках и таких транспортных средствах, как багажные тележки и т. п.



Расширенная гарантия на нормальные условия эксплуатации

Новая пятилетняя ограниченная гарантия распространяется на цельнолитые шины, в том числе и в белом исполнении, продаваемые в Европе, а также на бандажные шины, которые в основном продаются Alliance Tire Group в других регионах мира. Гарантия действует в течение 60 месяцев со дня приобретения, начиная с января 2020 года, которая подтверждается действительным чеком, выданным продавцом/дилером пользователю, за исключением случаев ненадлежащего обращения и/или использования (существуют условия). Гарантия ограничивается предельным износом протектора до линии предельного износа (60J) цельнолитых шин. В случае бандажных шин гарантия распространяется до достижения износа двух третей первоначальной высоты протектора в процессе нормальной эксплуатации.







Еще одна причина выбрать цельнолитые шины Galaxy

Новая гарантия подтверждает преимущества цельнолитых шин Galaxy. Помимо YardMaster SDS и Beefy Baby SDS, новая гарантия распространяется на Liftop SDS, Lifter SDS, Liftop SDS IND, Hulk SDS, LHD 500 SDS, Super Smooth SDS, Super High Lift SDS и YM SDS. Эти шины не нуждаются в обслуживании и могут использоваться без простоев даже в сложных рабочих условиях. Они обеспечивают комфорт при езде, меньше накапливают тепло и более устойчивы к нагреву. Помимо стойкости к порезам, сколам и истиранию, операторы могут полагаться на оптимальную устойчивость на грунте.

