Партнерский материал. Нелинейное восприятие кормовых добавок

По сути, все кормовые добавки, представленные в настоящий момент на российском рынке, можно разделить на три категории: коммодити, дженерики и продукты, обладающие уникальными характеристиками.



К коммодити (Сommodity) можно отнести витамины, аминокислоты, микроэлементы, цены на которые зависят общей рыночной ситуации, находятся в постоянном движении и реагируют на различные рыночные события, будь то введение каких либо запретов на импорт или экспорт, остановка производства одного из крупных участников, эпизоотическая ситуация и т. п. факторы.



К дженерикам (Generics) можно отнести большинство кормовых добавок, представленных сегодня на рынке. Не секрет, что в основном они являются более или менее удачными копиями когда-то выведенных на рынок инновационных продуктов (UIP). Это касается и преобладающей доли ветеринарных препаратов, и продуктов против микотоксинов, и ферментов, представленных на рынке сотнями наименований и различных вариаций. При этом цены на такие продукты могут различаться в несколько раз, и в большей степени определяться брендом компании, их представляющей, степенью рекламно-маркетинговой поддержки и «историческими» предпочтениями потребителей.



К третьей категории кормовых добавок можно отнести уникальные инновационные продукты (UIP), имеющие крайне мало или не имеющие аналогов на рынке. В основе их свойств, как правило, лежат запатентованные технологии производства и принципиально новый механизм действия, отличающийся от продуктов первой и второй категории. На первый взгляд, такие кормовые добавки имеют достаточно высокую стоимость и при первоначальном расчете приводят к удорожанию рациона. Вследствие отсутствия аналогов, трудно провести первоначальное сравнение с похожими кормовыми добавками, и, соответственно, принять решение по использованию этих продуктов в производстве. Единственным критерием выбора становится наличие подтвержденных производственных опытов, показывающих экономическую эффективность таких продуктов непосредственно на животных.



В качестве примера можно привести масштабное исследование влияния кормовой добавки Formi NDF (ADDCON, Германия), на продуктивность бройлеров в условиях производства, охватившее свыше 1,5 млн голов птицы. Данный опыт был проведен в 2019 году на одном из крупнейших российских сельскохозяйственных предприятий. Диформиат натрия (Formi NDF) применялся в кормлении бройлеров с 14-го по 40-й день включительно. Данные сопоставлялись с контрольной группой, получающей стандартный рацион. Несмотря на то, что стоимость корма в опытной группе была на 200 руб. выше, чем в контрольной, применение кормовой добавки обеспечило улучшение продуктивности бройлеров по всем показателям — среднесуточный привес, сохранность, конверсия и т. д. В итоге, в опытной группе было получено дополнительно свыше 50 т мяса, а общий экономический эффект от использования кормовой добавки составил более 1,5 млн руб. Таким образом каждый вложенный в эту кормовую добавку рубль дал 4 руб. дополнительной прибыли. Другими словами, каждый бройлер опытной группы принес предприятию на 1,5 руб. больше прибыли, чем в контрольной.



Как показывает опыт, применение подобных кормовых добавок обеспечивает повышение продуктивности животных по всем производственным показателям. Несмотря на первоначальное увеличение стоимости корма, предприятие получило дополнительную прибыль за счет повышения продуктивности птицы. При этом одним из косвенных, но важнейших результатов применения данного продукта стал отказ от использования кормовых антибиотиков.



Автор: Иван Кюршунов, ведущий менеджер по продажам компании «Фидлэнд групп»

