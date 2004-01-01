Партнерский материал. «Ростсельмаш»: «Склады запасных частей к нашей технике сформированы с годовым запасом»

По словам руководителя, на протяжении последних лет «Ростсельмаш» выстраивает сбытовую и сервисную политику в соответствии с корпоративными стандартами, основной принцип которых — «Запасная часть в поле за 24 часа». Быстроту и качество реагирования машиностроитель обеспечивает за счет четкого и гибкого планирования, развития дилерской сети и тесного взаимодействия с производителями комплектующих.



В каждом регионе запасы комплектующих размещены таким образом, чтобы транспортное плечо их доставки до клиента не превышало 150 км. Совместно с центральным хабом «Ростсельмаш» склады дилерских центров образуют единую систему, способную оперативно отработать любой заказ. В последние три года к ним присоединились и партнеры «Ростсельмаш», в том числе зарубежные производители быстроизнашиваемых деталей и материалов, таких как фильтры, масла и технические жидкости, необходимых для регламентных работ и сервисного обслуживания сельхозмашин. По требованию компании они организовали постоянно пополняемые склады своей продукции в шаговой доступности к «Ростсельмаш» на территории Ростовской области, что снимает любую напряженность с поставками.



На данный момент объем деталей и расходных материалов к технике «Ростсельмаш», находящихся в обороте, как минимум вдвое превышает показатель 2017 года, когда компания только приступила к созданию единой логистической сети. «Мы не закладывали в свои планы сегодняшние форс-мажорные обстоятельства, но верстали их с учетом любого всплеска спроса. Склады запасных частей сформированы с годовым запасом», — говорит коммерческий директор «Ростсельмаш».



Алексей Швейцов отмечает высокую надежность оригинальных запчастей в сравнении с деталями неоригинального и тем более кустарного производства. Эксплуатационный ресурс оригинальных запасных частей в четыре раза выше. Данный факт не раз находил подтверждение в ходе работы техники. И обращение аграриев к дилерской сети «Ростсельмаш» остается для них единственным гарантом получения сертифицированного сервиса и использования качественных деталей и материалов. «Наши дилеры активно оказывают хозяйствам послепродажное обслуживание техники. Эта услуга включает бесплатную диагностику техники, экспертную помощь в четком планировании потребностей и закупок запасных частей, что также выступает залогом безотказной работы аграрных машин в поле», — говорит коммерческий директор «Ростсельмаш».

