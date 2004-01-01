Партнерский материал. ЦРПТ: маркировка молочной продукции в промышленных объемах готова к запуску

Компания «Вакинское Агро» стала первым в России предприятием, готовым к запуску маркировки продукции в промышленных объемах на одной из линий завода, сообщила в среду пресс-служба оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).



Компания «Вакинское Агро», один из активных участников эксперимента по маркировке молочной продукции, внедрила на своем заводе в Рязанской области маркировку молока в пластиковых бутылках в режиме 24/7, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, операторы на линии прошли необходимое обучение и готовы к работе с системой маркировки.



В ЦРПТ отметили, что в ближайшем будущем запланировано оснащение оборудованием для маркировки новых линий «Вакинского Агро».



«В продолжение эксперимента по маркировке молочной продукции мы выведем все типы предприятий — крупных, средних и малых производителей — и все виды продукции на стадию промышленного внедрения», — приводит пресс-служба ЦРПТ слова руководителя товарной группы «Молоко» Алексея Сидорова.

