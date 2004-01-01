Партнерский материал. ADAMA запускает новую упаковку для средств защиты растений

Компания ADAMA, ведущий мировой производитель и поставщик средств защиты растений, запустила новую упаковку для своих продуктов. Обновленные канистры удовлетворяют ключевые потребности аграриев. После обширного исследования, которое включало опрос и плотную работу со специалистами в разных странах и многочисленные тестирования прототипов канистры, компания определила, какой должна быть идеальная упаковка для средств защиты растений.



Новая канистра имеет нескользящее дно с рифленой поверхностью, прозрачную шкалу уровня остатка для контроля расхода препарата. Крышка легко откручивается, широкое горлышко позволяет быстро разливать препарат, а также минимизирует риск проливания пестицида мимо и закупоривания отверстия в случае работы с жидкостью с высокой вязкостью. Специальная форма канистры позволяет плавно наливать препарат без всплесков. Ручка стала более гибкой и широкой — для удобства работы в резиновых перчатках.



Директор ООО «АДАМА РУС» Ханс Бестман отметил: «Наша компания постоянно работает над развитием портфеля продуктов, предлагая инновационные решения. Мы стремимся понять потребности фермеров и предложить нужные им решения. Мы с гордостью представляем нашу новую упаковку, которая была сделана совместно с фермерами для фермеров».



Директор по маркетингу и развитию ООО «АДАМА РУС» Виталий Слотин поделился результатами испытаний: «Мы тестировали новую упаковку совместно с производителями сельскохозяйственной продукции в полевых условиях, многократно повторяя различные операции: переносили, открывали, отмеряли, готовили рабочий раствор. Средняя оценка новой канистры по итогам тестов составила 9,1 из 10, опередив предыдущий дизайн канистры и конкурентные предложения. Мы рады сделать новую упаковку доступной для сельхозпроизводителей в России».



Новая упаковка уже представлена в 5-тилитровых канистрах, в планах также обновить и другие фасовки.



Подробнее о новой упаковке на сайте Adama и в видео YouTube-канале Adama Россия.

