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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Квернеланд Груп СНГ»: недооцененность ворошилок в технологической цепочке кормопроизводства сдерживает развитие животноводства
Kverneland Group
|
Апрель 2020
Одну из первостепенных ролей в получении чистого и питательного корма в «Квернеланд Груп СНГ» отводят ворошилкам. По мнению специалистов компании, незаслуженное игнорирование этой машины при производстве сена и сенажа является причиной более чем двукратного отставания российского молочного животноводства от европейских стран по объемам производства молока
Фото: Kverneland Group

По данным компании, в среднем 200 европейских коров производят столько же молока, сколько в России дает стадо из 500 голов. Одной из причин этого отставания в компании считают недостаточно высокий уровень технологии кормопроизводства и в частности пропуска этапа подвяливания скошенной массы с помощью специальной техники — ворошилок.

Ворошилки предназначены для равномерного просушивания и подвяливания зеленой массы, благодаря чему повышается концентрация сахара в растительных клетках, а он, в свою очередь, легче расщепляется и усваивается животными. Кроме того, ворошение препятствует образованию в результате перепревания в нижних слоях скошенной массы нежелательных бактерий, как сенная палочка, дрожжей, нитритов и плесени.

В России лишь малая доля фермеров и профессиональных производителей кормов используют в технологическом процессе ворошилки. Основная же часть сельхозтоваропроизводителей ошибочно полагает, что ворошилки выполняют лишнюю работу и затягивают процесс заготовки кормов. На самом деле скошенная масса с влажностью 70-80%, оставленная в валке или распределенная в расстил, никогда не высохнет самостоятельно до нужных сену 15% или 45-55%, оптимальных для сенажа.

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Впрочем, подвяливание и равномерное просушивание — не единственная роль, которую играют ворошилки. Другая функция машины — это избавление будущих кормов от примесей земли, которая неизбежно попадается в скошенной массе даже при использовании косилок, точно копирующих рельеф. Попав в ЖКТ КРС, земля не только снижает качество и количество надоев, но и отрицательно сказывается на здоровье стада.

В то время как более чистые корма положительно влияют на количество молока. Интересные данные в этом отношении приводят датские ученые, которые подсчитали, что на производство 1 л молока корове необходимо 3,1 МДж энергии. Уменьшая уровень содержания золы в корме на 10 г/кг, высвобождается дополнительно до 750 МДж с 1 га в год, что дает прибавку в размере 242 л молока.

Таким образом, машина, окупаемость которой не превышает один сезон, может стать источником дополнительного дохода, который достигается за счет не только повышения качества и количества молока, но и сохранения здоровья стада.

По данным на 2019 год, заводами Kverneland Group в Дании и Германии выпущено свыше 750 тыс. единиц ворошилок, что делает компанию одним из крупнейших производителей этого оборудования. Модельный ряд включает несколько десятков модификаций навесных и прицепных ворошилок с рабочей шириной от 4,6 м до 13,3 м.

Их отличительной особенностью является низка стоимость владения, что обеспечивается минимумом эксплуатационных расходов. Малое количество точек смазки (6-8 против 25-30 у моделей-конкурентов), редукторы, не требующие обслуживания, а также особая форма и сплав зубьев, — все это служит долговечности и бесперебойной работе техники в течение сезона.

Среди недавних новинок российского рынка — сеноворошилка Kverneland 85112 С, выпущенная в 2019 году. Рабочая ширина 11,2 м и 10 роторов обеспечивают высокую производительность в любых условиях. Модель с несущей рамой не требовательна к мощности трактора — ее можно использовать с энергосредствами мощностью от 70 л. с. А благодаря компактному складыванию машина имеет короткую базу, что обеспечивает высокую маневренность на дороге, а также на поворотной полосе.

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