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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Роль протеазы в кормлении животных
«Фидлэнд Групп»﻿﻿
|
Апрель 2020
Из-за постоянного роста цен на корма производители вынуждены искать новые пути удешевления рационов кормления и повышения усвояемости питательных веществ из более дешевых компонентов
Фото: «Фидлэнд Групп»﻿﻿

Актуальным решением в этих условиях становится использование биологически активных добавок в кормах для сельскохозяйственных животных. К таким, в частности, относятся ферментные препараты, расщепляющие высокомолекулярные соединения (крахмал, белки, липиды, компоненты клетчатки) до легкоусвояемых форм питательных веществ.

Добавление кормовых ферментов способствует не только повышению усвояемости отдельных компонентов корма, на расщепление которых в процессе эволюции животные не выработали достаточное количество собственных энзимов, но и увеличению нормы ввода недорогого сырья, «богатого» антипитательными факторами без ущерба здоровью и продуктивности животных.

Одним из таких ферментов является протеаза, активно набирающая популярность в кормлении во всем мире. По мнению ряда экспертов как в России, так и за рубежом именно рынок протеазы ждет наиболее динамичное развитие в ближайшее время.

По данным исследования Feedlot.ru, в 2019 году в Россию было ввезено свыше 700 т кормовой протеазы. Среди американских и европейских поставщиков стоит отметить такие компании как NOVUS и DSM. Безусловную лидирующую позицию среди производителей Китая сохранила компания VLAND BIOTECH GROUP, которая на протяжении нескольких лет увеличивает поставки протеазы высокой концентрации — «Мегапрот HC 500 TS».  Ввиду малой дозировки (4-20 г/т корма) данный продукт используют на специализированных предприятиях, имеющих необходимое оборудование с точностью смешивания 1:100000, или на комбикормовых предприятиях при условии использования технологии многоступенчатого смешивания.

Для производителей, которые не обладают таким оборудованием биотехнологическая компания ООО «МегаВланд» (Россия), созданная под контролем VLAND BIOTECH GROUP, производит протеазу регулярной концентрации («Мегапрот 40000 ТС»), а также мультиэнзимный комплекс с фитазой и НСП-ферментами — «Мегабленд PPGX» с адаптивными нормами ввода (100 г/т корма), 

Протеаза позволяет максимально эффективно использовать белковую составляющую кормов, сокращая ввод ряда дорогих кормовых компонентов. При этом помимо снижения стоимости корма протеаза существенно сокращает загрязнение воздуха в животноводческих помещениях аммиаком, благотворно влияя на здоровье и продуктивность животных, а также общую экологическую обстановку около свинокомплексов и птицефабрик — проблему, приобретающую особое значение и важность во всем мире.

Протеаза позволяет снизить фактическую питательность рациона по протеину и аминокислотам на 4-6%. Как правило, для рецепта корма с добавлением протеазы требуется меньшее количество дорогостоящих источников белка, таких как соевый шрот. Экономия за счет снижения стоимости корма, при вводе в него протеазных ферментов, зависит от следующих факторов:

• используемых матричных значений при составлении рациона;

• стоимости компонентов корма, при их удорожании экономия от применения энзимов только увеличивается;

• ввода сырья с труднодоступным белком;

• добавления других ферментов в корм (следует правильно учитывать матричные значения).

Энзимы улучшают переваримость и усвояемость питательных веществ кормов, устраняют или снижают отрицательное влияние антипитательных факторов, восполняют дефицит эндогенных ферментов на ранних стадиях развития молодняка животных и птицы, когда выработка собственных ферментов еще неразвита.

Автор: Александр Комаров, руководитель отдела продаж компании «Фидлэнд Групп»

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