Партнерский материал. Новое руководство в LEMKEN-RUS

Иван Петерс (42 года) возглавит компанию LEMKEN-RUS c 27 апреля 2020 года. Иван Петерс имеет большой опыт работы в международных сельскохозяйственных машиностроительных компаниях в России и за рубежом. Иван Петерс хорошо знаком с техникой LEMKEN. Oн уже работал менеджером по продажам на LEMKEN-RUS с 2004 по 2007 год.

После успешного завершения учебы по механизации сельского хозяйства в Новосибирске Иван Петерс углубил свои знания в Университете Вайхенштефан (Германия), который он закончил с MBA в сельском хозяйстве. Дальше карьера привела его в качестве инженера и продавца к ведущим дилерам сельскохозяйственной техники в Центральной Азии и Сибири. С 2004 по 2007 год он был региональным менеджером по продажам в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, отвечая за продажи LEMKEN в этом регионе.

За этим последовали ответственные позиции у известного производителя тракторов и комбайнов, и дальше у крупного российского дилера сельскохозяйственной техники на должности коммерческого директора. Недавно Иван Петерс расширил свой опыт в международной торговле сельскохозяйственной техникой, когда он создавал в качестве руководителя новое бизнес-подразделение большой российской торговой компании в Соединенных Штатах Америки.

LEMKEN, благодаря большому опыту в области производства так и в сфере торговли, удалось найти отличного специалистa для дальнейшего расширения и укрепления хорошей рыночной позиции на одном из самых важнейших рынков, со всей командой LEMKEN-RUS.