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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. МКБ ждет роста агроэкспорта несмотря на пандемию COVID-19
Апрель 2020
Распространение коронавируруса в мире может стать предпосылкой снижения российского экспорта сельхозпродукции и рыбохозяйственного комплекса, говорится в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства. Однако в то же время пандемия на фоне ослабления курса рубля может открыть для российский экспортеров новые возможности по развитию внешних поставок, считает заместитель председателя правления, член правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр Казначеев
Фото: Д. Гришкин

И структура, и объем спроса подверглись сильному стрессу после введения режима нерабочих дней и самоизоляции. Часть из признанных государством пострадавшими отраслей являлись потребителями продукции пищевой промышленности. «Правительство страны окажет действенную поддержку, если восполнит выпадающие доходы населения, поддержит оборотными средствами цепочку поставок, введет режим гарантированного госзаказа на весь объем произведенных продуктов первой необходимости, снизит ставку социальных взносов для работников на сел», — говорит Казначеев. Все эти моменты имеют решающее значение для сохранения способности отрасли выполнять задачи, поставленные федеральным проектом «Экспорт продукции АПК. Многое будет зависеть также от того, как долго будут востребованы меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Девальвация рубля играет российским производителям на руку, повышая конкурентоспособность их продукции, обращает внимание зампредправления МКБ. Российские экспортеры настроены оптимистично, и планируют, если не увеличить поставки, то как минимум сохранить объемы на уровне прошлого года. «Что касается нашего основного экспортного продукта — зерна, текущий прогноз по урожаю на 2020 год — 125,3 млн т, вполне позволяет осуществить вывоз в плановом объеме, — уверен Казначеев. — Вопрос в том, какие формы поддержки будут доступны экспортерам. Льготный механизм финансирования агроэкспорта компаний, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности, принятый постановлением правительства № 512 в апреле прошлого года, будет очень востребован в нынешних условиях, но потребует адаптации к ним по уровню и условиям выполнения ключевых контрольных показателей».

В соответствии с паспортом федерального проекта «Экспорт продукции АПК» объем поставок сельхозпродукции и продовольствия на внешние рынки в 2020 году составит $25 млрд. Минсельхоз планирует выполнить этот целевой показатель, сообщила недавно замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. В 2019 году экспорт составил $25,5 млрд против $25,8 млрд в 2018-м.

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