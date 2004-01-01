На правах рекламы. Стоит ли сортировать свиней на глазок?

Все это привело к масштабным изменениям. Например, цифровизация отрасли и индивидуальный подход к каждому животному для раскрытия его генетического потенциала уже не новость.



Компания Nedap Livestock Management предлагает современные технологические разработки для свинокомплексов, среди которых есть решения для производственного откормочного поголовья максимальной мощностью до 77 тыс. убойных свиней в год. Такой комплекс был запущен в 2016 году в Китае, но подобную технологию можно легко применять как для новых ферм, так и для реконструкции действующих.



Автоматизированные сортировочные весы Nedap PorkTuner, предназначенные для откормочного поголовья при содержании в больших группах, — прекрасная альтернатива ручному труду. Кроме того, это еще и решение проблемы неоднородности свиней, возможность сделать их рационы индивидуальными, а производство — более прибыльным.



Товарный вес на 16 дней раньше?

Такой подход и автоматизированные технологии управления поголовьем зарекомендовали себя в основном для выращивания супоросных свиноматок групповым методом, при котором им предоставляется свободное содержание и индивидуальное кормление. Система доказала свою эффективность, обеспечивая точное кормление, получение здорового потомства и увеличение продуктивного периода жизни свиноматки.



График 1 демонстрирует прирост на откорме в группе, состоящей из 260 животных, и доказывает, что индивидуальное кормление свиней крайне важно.



Даже если исключить недобор или перебор по весу у отдельных животных, разница в их продуктивности — целых 300 г в сутки. Это много, если учесть, что при показателе всего в 100 г самый скороспелый поросенок, среднесуточный прирост которого начиная с веса 25 кг составит 800 г, достигнет 60 кг на шесть дней раньше, чем его сверстник, прибавляющий при этом по 700 г. А к тому времени, когда эти свиньи наберут 115 кг (вес для отправки на убой), разница в сроке их выращивания увеличится до 16 дней (график 2).



Неоднородность свиней на откорме — распространенное явление, плохо поддающееся контролю. Чтобы устранить эту проблему и принимать обоснованные решения, нужно располагать актуальными данными. И прежде всего — по весу каждой свиньи. Но если их в стаде тысячи, это весьма хлопотное дело. К тому же когда животные скучены, никто не застрахован, например, от сбоя весов или ошибок операторов, выполняющих трудную работу вручную. Да и какой смысл взвешивать всех свиней при широком разбросе в показателях их продуктивности!



Автоматизация рутинных и ручных процессов

Регулярное взвешивание каждой откормочной свиньи на большой ферме возможно только при условии автоматизации этого процесса. С такой целью компания Nedap Livestock Management разработала технологическое решение для содержания групп от 250-600 голов на откорме. Одна из ее составных частей — автоматизированная запись показателей по весу каждого животного, с учетом которой выполняется их сортировка. Таким образом, свиньям обеспечиваются оптимальные рационы кормления в соответствии с кривой их привеса. А по достижении товарного веса, начиная с самых тяжелых, животные отделяются от общей группы и направляются на убой.



- Рентабельность требует максимально эффективного подхода к выращиванию животных до рыночного веса, — поясняет Тон ван ден Аккер, менеджер по развитию компании Nedap Livestock Management в Восточной Европе и РФ. — Правильное кормление и оперативное управление поголовьем гарантирует предприятию получение конкурентоспособной продукции высокого качества. Безошибочно анализируя объем собранных сведений, компьютер выводит точные показатели по ежедневному приросту и количеству посещений кормушки. Это очень ценная информация для выбора лучшей стратегии кормления, управления здоровьем и прогнозирования срока достижения товарного веса на четыре недели вперед.



Еще одно преимущество автоматизированной системы в том, что она помогает свинокомплексу взаимодействовать с поставщиками кормов для составления и корректировки рецептур. Вместо того чтобы субъективно принимать решение, специалисты могут опираться на точные сведения. Получая оперативную информацию о том, каким был прирост животных неделю назад, вчера и сегодня, можно определить правильное время для перехода на другой тип корма за три дня до данного срока. Все это помогает повышать привесы, экономя ресурсы.



Контроль 24/7

В случае отказа свиней от корма или ухудшения их аппетита специалист предприятия получит специальное уведомление от автоматической системы менеджмента. А это сигнал к тому, чтобы разобраться в причинах и уделить внимание возникшей проблеме. Такая оперативность позволяет в критических случаях спасти животных, а возможно, и сохранить высокий статус здоровья всего откормочного поголовья.



С внедрением автоматизированной системы управления предприятие добивается 100%-ного использования производственных площадей на откорме. Необходимость в проходах и коридорах отпадает. Сотрудники могут заходить в группу и проверять животных, что снижает стресс во время их перемещения.



Прогноз по весу на четыре недели вперед

Известно, что пока на откорме в основном распространена ручная сортировка свиней. Зачастую сотрудники определяют диапазон веса визуально — по размерам животного. Такой подход требует больших трудозатрат и не отличается особой точностью. Автоматизированная система управления поголовьем снижает трудовые затраты и уменьшает влияние человеческого фактора.



- Для крупных производственных комплексов России очень важна слаженность и четкость технологического процесса, — считает кандидат технических наук Андрей Мамин, управляющий партнер в ГК «Канопус», которая обеспечивает установку оборудования мировых производителей, в том числе и компании Nedap. — С Nedap на групповом методе содержания откормочного поголовья становится возможным долгосрочный прогноз точной выборки животных на реализацию, контроль среднего процента свиней, отстающих в росте, и своевременное выявление тех, которые по какой-то причине отказываются от корма в течении одного-трех дней. Легко решаются и многие другие вопросы, невнимание к которым при отсутствии такой системы обходится хозяйству крайне дорого.



Внедрение этого инновационного технологического решения позволит постоянно получать информацию для оптимального планирования производства, сократить трудозатраты, произвести больше мяса, тем самым повысив экономические показатели предприятия.



Nedap Livestock Management — всемирно известная компания, более 40 лет специализирующаяся на производстве оборудования и разработке технологических решений в области автоматизации сельского хозяйства с использованием индивидуальной идентификации животных. Продукцию этой компании высоко ценят фермеры более чем в 100 странах. Вместе они располагают миллионным поголовьем свиней и КРС, менеджмент которого помогает осуществлять Nedap. компания предоставляет фермерам надежную информацию для принятия оперативных и стратегических решений, поддерживая своих партнеров в их стремлении стать лучшими в мире.



Подробности — на сайте www.nedap-livestockmanagement.com



Контакт в России:



Анастасия Дашкевич



Тел.: + 7 (915) 204-99-75



e-mail: livestock-ru@nedap.com



Статья была опубликована в журнале «Свиноводство» (№3, 2020 год)

