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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Ростсельмаш» расширяет условия популярной акции
«Ростсельмаш»
|
Май 2020
Теперь в пакетном предложении можно приобрести и комбайн ACROS 585 с двигателем ЯМЗ
Фото: «Ростсельмаш»

Месяц назад компания «Ростсельмаш» объявила об акции для сельхозтоваропроизводителей — клиентов «Росагролизинга». Пакетная покупка трактора RSM из 2000-й или 3000-й серии и зерноуборочного комбайна моделей TORUM или RSM 161 позволяет экономить от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. на каждой машине. Финансовая программа заинтересовала аграриев. «Наши клиенты оценили предложение повышенным спросом. Также с их стороны «Ростсельмаш» получил запрос на включение в программу еще одной зерноуборочной машины — ACROS 585 с двигателем Ярославского моторного завода. У российских аграриев это самый популярный комбайн», — говорит директор по маркетингу Максим Нахабо.

Скидка на комбайн ACROS 585 с двигателем ЯМЗ составит 255 тыс. руб. при его одновременной покупке в пакете с трактором RSM из 2000-й или 3000-й серии. 

Напоминаем, что акция «Ростсельмаш» действует для клиентов «Росагролизинга» до конца июня 2020 года. Количество единиц техники в пакетной покупке, как и экономия сельхозтоваропроизводителей, не ограничено. 

Подробности условий акции уточняйте у региональных дилеров «Ростсельмаш».

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