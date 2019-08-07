Партнерский материал. Достижения науки в пользу аграриев: новый подход к агрохимобследованию

Звучит неплохо, но как это осуществить на практике в условиях больших земельных угодий и удаленного расположения полей? Сегодня с этими задачами помогают справится цифровые сервисы и инструменты. Они помогают контролировать ситуацию на полях, найти уязвимые места в производстве и выявить резервы для более эффективного использования ресурсов.



Каждый производитель знает, что высокое плодородие почвы определяют состояние и развитие всех культур и в конечном итоге их урожайность. Но при этом анализу почвы полей отводится мало внимания, да и то зачастую для выполнения требований государства и получения поддержки. Однако понимание содержания питательных веществ в почве и представление о расположении высоко- и низко продуктивных зон на поле — это полезный инструмент в руках практичного агрария. Эти данные открывают возможности для пересмотра системы минерального питания, экономии и повышения отдачи от использования удобрений. Если перевести это в денежный эквивалент, результат может приятно удивить.



Отбор и анализ проб почвы помогает сократить издержки путем обоснованного использования средств производства там, где это необходимо и в том объеме, в котором нуждаются культуры, а также стабилизировать производство. Новые подходы и технологии агрохимического анализа стремительно развиваются. Точное земледелие уже не является новинкой, его активно используют передовые хозяйства. Большое количество накопленных данных помогает улучшить работу цифровых сервисов, повысить точность алгоритмов обработки данных и моделей прогнозирования.



Farmers Edge — это первая компания, которая предложила своим клиентам нестандартный подход к контролю состояния почвы и ее характеристик. Этот подход заключается в комбинации фактического анализа почвы и расчетного анализа, который работает на основе алгоритмов моделирования содержания питательных веществ в почве. Оба механизма анализа интегрированы в единую цифровую платформу, что дает клиенту высокую точность предоставляемых данных. Результат подкреплен строгими международными стандартами анализа проб почвы и годами опыта обработки и анализа производственных данных.





Рис. 1 Компания Farmers Edge самостоятельно оказывает услуги по отбору проб почвы, используя для этого специально оборудованные автомобили



Расчетный метод прогнозирования содержания питательных элементов работает на основе прогрессивных алгоритмов обработки данных. Алгоритмы в своей работе используют такие параметры, как: архив данных фактического анализа проб почвы, фактическое внесение удобрений, полученная урожайность, используемые агро- и технологические практики, погодные условия. Данный метод позволяет получить достоверные данные, сокращая количество отобранных в поле проб и связанных с этим затрат.



Что это означает для клиента? Прежде всего экономию денег и времени на выполнение агрохимобследования. Снижается площадь необходимого обследования и повышается скорость его выполнения.



Предложение Farmers Edge — это комплексная программа отбора и анализа проб почвы, включающая агрономическую поддержку на всех этапах. Поддержка подразумевает координацию всех этапов, интеграцию всех данных в платформу FarmCommand, устранение препятствий и проблем, с которыми обычно сталкивается производитель при попытке использования данных отбора проб почвы.



«Последние несколько лет мы непрерывно расширяли регионы нашего присутствия, день за днем собирая все большее количество данных с все новых и новых полей, накапливали значительные массивы данных. Так мы достигли грандиозных результатов в нашей технологии отбора и анализа проб, — говорит Джейми Денбоу, руководитель подразделения цифровой агрономии компании Farmers Edge. — С 2016 по 2018 наша команда обработки данных провела большую работу по сопоставлению результатов фактического анализа с расчетными данными, изучила сотни тысяч результатов, полученных при различных сценариях заданной урожайности культур: типичный или нетипичный по влаге год и т. д. На основе большого объема накопленных данных по итогам этого исследования мы оптимизировали работу алгоритмов моделирования анализа почвы, чтобы убедиться, что рассчитанные вносимые нормы удобрений соответствуют потребностям культур для формирования высоких урожаев. Это помогает производителям достичь экономии за счет обоснованного внесения удобрений и стабилизировать производство».



Анализ проб почвы открывает широкие возможности понимания статуса почвы, но большинство аграриев проводят его в основном для понимания уровня содержания азота в почве. Это показатель подвержен значительным колебаниям из года в год в силу экологических факторов и условий развития культур. Уровень содержания в почве остальных элементов питания также важен, однако азот вносит наибольший вклад в формирование урожая таких важных для российских аграриев культур, как: пшеница, кукуруза, подсолнечник, ячмень. Соответственно азот занимает наибольшую долю в статье затрат на удобрения. Рекомендации по внесению азотных удобрений, основанные на результатах агрохимического анализа, наиболее точны, когда отбор проб производится как можно ближе ко времени посева культур.



Farmers Edge предоставляет своим клиентам больше возможностей для выбора стратегии проведения агрохимобследования полей, чтобы каждый производитель мог подобрать опции, подходящие для условий своего хозяйства и наиболее эффективные с экономической точки зрения.



Например, Farmers Edge верит в большие возможности технологии дифференцированного подхода к каждой зоне продуктивности на поле и предлагает программу SMART VR, основанную на выделении зон продуктивности. Индивидуальный подход к обработке каждой зоны помогает аграриям обоснованно использовать средства производства и добиваться максимальной отдачи от каждой зоны. Отбор проб почвы по зонам экономически более выгоден по сравнению с отбором проб по сетке и дает ценную информацию о содержании питательных веществ в почве и их изменении. Отбор проб почвы по элементарным участкам подразумевает отбор значительного количества проб и затраты большего количества времени, что неизбежно повлечет за собой высокие затраты.



Хотя отбор проб по зонам становится все более распространенным, многие аграрии все еще предпочитают проводить агрохимобследование по сетке и не планируют менять эту практику. Для этих производителей у Farmers Edge также есть готовое решение — программа SMART VR включает опцию отбора проб по элементарным участкам.





Рис. 2 Отбор проб почвы по зонам позволит уменьшить затраты на агрохимобследование в среднем более чем на треть!







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