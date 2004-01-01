Партнерский материал. Анализируем факторы, влияющие на эффективность пестицидов

К сожалению, иногда нам приходится разбираться с претензиями касательно эффективности работы наших препаратов. И пусть в меня бросит камень сотрудник любой другой самой уважаемой мультинациональной компании, производящей пестициды и/или агрохимикаты, громкое имя которой смогло уберечь его от претензий. Претензий, которые зачастую абсолютно не связаны с качеством используемого конкретного продукта.



Безусловно, нам было бы приятней не вступать в обсуждение этой скользкой темы, а просто в описании препаратов красивыми фразами выстроить защитную броню, как это принято у некоторых компаний, поднаторевших отбиваться от многомиллионных долларовых судебных исков потребителей (надо честно сказать — зачастую довольно слабо обоснованных). Что-нибудь этакое изобразить по примеру одного из крупных производителей пестицидов. Цитата с его официального сайта:



«Данные рекомендации основаны на нашем сегодняшнем опыте и соответствуют регламентам, утвержденным регистрирующими органами. Они не освобождают пользователя от собственной оценки и учета большого количества факторов, которые обуславливают использование <…> нашего препарата <…> Ответственность за <…> строгое соблюдение требований технологии и регламентов несут производители сельскохозяйственной продукции <…> С нашей стороны, мы исключаем какую-либо ответственность за возможные последствия такого применения препарата.



Различные факторы, обусловленные местными и региональными особенностями, могут влиять на эффективность препарата. Прежде всего — это погодные и грунтово-климатические условия, сортовая специфика, севооборот, срок обработок, нормы расхода, баковые смеси с другими препаратами и удобрениями (не указанными в наших рекомендациях), наличие резистентных организмов (патогенов, растений (сорняков), насекомых и других целевых организмов), несоответствующая и/или неотрегулированная техника для применения и другое. При особенно неблагоприятных условиях, не учтенных пользователями, нельзя исключать изменение эффективности препарата или даже повреждение культурных растений, за последствия которых мы и наши торговые партнеры не можем нести ответственность».



Все написанное, в общем-то, изложено правильно. Надо сказать, подавляющее большинство претензий, которые приходится рассматривать «Августу», не связаны с отклонениями в качестве нашей продукции. Компания не зря гордится своими современными и оснащенными по последнему слову химической науки заводами. Третий завод мы открыли летом 2019 года и с удовольствием приглашаем туда наших партнеров. Открытие четвертого (уже по производству действующих веществ) планировалось в марте 2020 года в провинции Хубэй, всем нам печально известной. По понятным причинам официальное открытие пришлось отложить.



Оценка обстоятельств

А связаны претензии к работе химических средств защиты именно с тем, что выделенное в приведенной выше цитате условие — качественная «оценка и учет большого количества факторов, которые обуславливают использование нашего препарата», от которой «не освобождают пользователя», у этого пользователя хромала (как правописание у Винни-Пуха, которое, «в общем, хорошее, но хромает»).



Точно же указать на все факторы в рекламных материалах иногда не представляется возможным. На учебах и презентациях также не всегда получается расставить акценты. Ведь специалист, как говаривал Козьма Прутков, «подобен флюсу: полнота его односторонняя». Глаз специалиста «замыливается», внимание на вещах, которые кажутся ему очевидными и понятными, не всегда фокусируется. А для неспециалиста эти «очевидные» моменты могут быть как абсолютная терра инкогнита.



Например, написали мы, что препарат следует применять в температурных пределах 15-25°С. Освободили себя формально от ответственности, если наш продукт применяли в тридцатиградусную жару. И ведь действительно, нехорошо проводить обработки в жару или в холод. Но ведь иногда нехорошо, но надо. И следовало бы объяснить клиенту, в каких случаях и нехорошо, и не надо, а в каких — нехорошо, но если очень надо, то все же можно.







15 факторов

Давайте, абстрагируясь от того, что изложено в рекламных листовках и регистрационных документах, пройдемся по внешним факторам, которые могут свести на нет эффективность самого качественного продукта. Проследим путь нашего препарата от завода до целевого объекта. И попытаемся понять — какие факторы могут его «сбить с пути истинного».



К таким факторам относятся:



Условия перевозки и хранения.

Качество воды, используемой для приготовления рабочего раствора (рН, мутность, состав растворенных солей, температура).

Погодные условия как в момент применения, так и до, и после применения (температура и влажность воздуха, ветер, температурная инверсия, осадки до и после опрыскивания).

Используемые опрыскиватели, типы распылительных форсунок и режимы работы опрыскивателя (норма расхода рабочего раствора, размер капель, количество капель на единицу площади обрабатываемого растения и влияние этого параметра на системные/контактные пестициды).

Характеристики почвы (наличие или отсутствие на ней растительных остатков и комков, структура и влажность почвы, свойства почвенного поглощающего комплекса).

Агротехнические приемы обработки почвы и посевов, используемые в период вегетации.

Фаза развития сорняков и их состояние.

Фаза развития культуры, ее состояние и сортовые особенности.

Стадия развития болезни.

Стадия развития вредителя.

Наличие устойчивых биотипов сорняков, вредителей и болезней, чередование пестицидов с различными механизмами действия для снижения опасности возникновения устойчивых видов.

Используемые баковые смеси пестицидов, агрохимикатов (физико-химическая и биологическая совместимость).

Последействие пестицидов, ограничения по севообороту.

Учет особенностей регистрации действующих веществ (далее — д. в.) в разных странах и норм предельно допустимых уровней остаточного содержания д. в. в продукции.

И что-то еще, о чем я упомянуть забыл — а потому пишите, рассмотрим в последующих материалах.



Формуляция и упаковка

Но начнем мы не с внешних факторов, а с внутреннего — с формуляции и упаковки. Для того чтобы понять качество формуляции, стоит посетить любой из заводов «Августа», тут рассказы бессмысленны, это стоит хотя бы один раз увидеть. Кроме того, надо иметь ввиду, что при наработке каждой партии отбираются арбитражная и представительская пробы, которые хранятся на заводе и по которым всегда можно проверить соответствие препарата техническим условиям.



Что касается фасовки — в компании «Август» на всех заводах с начала 2020 года внедрена маркировка каждой отдельной единицы хранения (канистры, флакона, пакета) уникальным дата-кодом. Речь идет о профессиональных продуктах. В препаратах для дачников (ЛПХ) у нас используется другая маркировка. И уже сейчас с помощью мобильного приложения «Август Чекер» можно проверить подлинность нашей продукции (об этом мы подробно рассказывали в № 1/2020 газеты). Программы «Август АгроМаркер» и «Август АгроСклад» позволят отслеживать выдачу продукции и возврат пустых канистр уже на складах наших потребителей.



Аналогичная или похожая маркировка есть и на продукции ряда других производителей. «Август» выступил с инициативой создания единого стандарта маркировки и программного обеспечения для отрасли производства и оборота пестицидов. Надеемся, что так оно и будет.



Так что будем считать, что по всей цепочке движения нашей продукции речь идет о качественном и оригинальном продукте, а не о контрафакте.



Условия перевозки и хранения

Проблемы могут возникнуть уже на пути от склада «Августа» до склада потребителя и при хранении на нем. Связаны они, в первую очередь, с температурой. Все пестициды имеют определенные температурные режимы хранения. Какие-то (например, Торнадо) прекрасно замораживаются на необъятных просторах нашей родины, а потом размораживаются, не теряя в эффективности. Поэтому перевозить и хранить их можно в относительно широких температурных пределах. А есть препараты, с которыми этот фокус невозможен: они должны храниться только в условиях плюсовых температур.



Обязательно обращайте на это внимание. Все производители знают такие особенности и дают рекомендации по температурному режиму хранения. Кроме того, такие сведения всегда указаны на этикетке. Если условия сезона сложились так, что у вас образовались какие-то остатки продуктов теплого хранения, обязательно переместите их на зиму в обогреваемый склад. Если по недосмотру или другим обстоятельствам препарат хранился в неподходящих условиях — проверьте его перед применением с помощью того же производителя. Он в состоянии не только оценить содержание д. в., но может определить и качество препаративной формы по другим показателям, влияющим на эффективность пестицида.



Фактор воды

Вспомним замечательную строчку из песни на стихи Леонида Дербенева — «губит людей не пиво, губит людей вода». Безусловно, делать рабочий раствор на основе пива вряд ли кому-то придет в голову, а вот готовить его на основе воды, не оценив ее качество, — ситуация более чем распространенная.



И если мы говорим, что для оценки эффективности пестицидов в соответствии с методикой полевого опыта требуется постановка однофакторного эксперимента, то зачастую забываем, что качество воды — это тоже фактор, который иногда может оказаться для конкретного рабочего раствора лимитирующим.



Что такое вода

Нам очень часто задают вопросы, касающиеся приготовления баковых смесей. Спрашивают, какие препараты сочетаются по биологии, физико-химическим показателям и т. д. Но при этом забывают, что же представляет вода сама по себе. Казалось бы, вопрос простой: при температуре от 0 до 100 °С это прозрачная жидкость, каждая молекула которой состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, то есть Н2О. Но та вода, которую мы используем в жизни, хоть чистая питьевая, хоть техническая, с точки зрения физической химии уже не вода. В лучшем случае это готовый баковый раствор различных солей и газов, а в худшем — раствор с композицией различных суспензий и эмульсий. Потому как даже в питьевой воде по нормам соответствующего СанПиНа общая минерализация может доходить до 1 г/л. Это означает, что в 100 л такой воды может содержаться до 100 г различных солей. Что уж говорить о воде непитьевой!



Так что к этому «баковому раствору», в 100 л которого содержится от нескольких десятков до нескольких сотен граммов различных неучтенных соединений, мы иногда добавляем граммы действующих веществ в виде нашего пестицида, любовно сформулированного в условиях медицинской чистоты. А потом не можем понять: что же это за препарат такой — то работает, то не работает. Вроде и партия одна, и не украли его по дороге, и хранили правильно, но на этом поле эффект от него нулевой, зато на другом в десятке километров все отлично. Хотя применяли одновременно на одинаковых культурах и сорняках, при одних и тех же погодных условиях, опрыскивателях, распылителях и режимах. А секрет прост — «губит людей не пиво, губит людей вода» (хотя пиво тоже губит, конечно, но это за рамками данной статьи). Препарат не сработал потому, что содержание в нашей реальной воде конкретных примесей катастрофически сказалось на его эффективности.



На какие же свойства воды следует обратить внимание?



Растворенные соли

Речь идет в первую очередь о солях жесткости — кальция и магния (жесткой воде и способам ее исправления была посвящена подробная статья в № 7/2019 газеты).



Химический состав более или менее постоянен для артезианской воды, поэтому если вы определили ее в специализированной лаборатории — можете многие годы ориентироваться на этот анализ. И на основе него принимать решение: исправлять вам воду или нет.



Если вы пользуетесь водой из поверхностных источников или неглубоких скважин, анализ, сделанный даже несколько дней назад, может представлять уже только историческую ценность. И не иметь никакого отношения к актуальному на сегодня составу вашей воды.



Для оперативного определения жесткости воды можно использовать такой косвенный показатель, как ее электропроводность, которую, в свою очередь, легко измерить с помощью кондуктометра. Стоит этот прибор в портативном исполнении 50 — 100 долл. за штуку, в зависимости от прочности и «крутости» модели. Такое устройство должно быть у каждого уважающего себя агронома или консультанта. Есть кондуктометры дешевле, но они, как правило, быстро разваливаются. Если электропроводность вашей воды не превышает 500 микросименсов/см, можно считать ее условно пригодной для опрыскивания по показателю жесткости.





Кондуктометр в работе



Если это значение выше (или вы хотите перестраховаться и несколько повысить эффективность применения продуктов), то для приготовления растворов пестицидов с д. в. на основе водорастворимых солей органических кислот или же просто таких кислот воду надо исправлять. Приведем список д. в. и некоторые торговые названия препаратов «Августа» (к продуктам его конкурентов это тоже относится).



2,4-Д (Биолан Супер)



Аминопиралид



Ацифлуорфен



Бентазон (Корсар, Корсар Супер)



Глифосат (Торнадо, Торнадо 500, Торнадо 540)



Глюфосинат



Дикамба (Деймос, Биолан Супер, Дублон Супер)



Имазамокс, имазапир, имазетапир (Парадокс, Корсар Супер, Грейдер, Фабиан)



Квинклорак



Квинмерак (Транш Супер)



Клетодим (Граминион, Квикстеп)



Клопиралид (Галион, Хакер)



МЦПА (Гербитокс, Гербитокс-Л, Горгон)



Пиклорам (Галион, Горгон, Балерина Форте)



Сетоксидим



Тепралоксидим



Тралкоксидим



Для исправления воды используют различные кондиционеры на базе ортофосфорной, щавелевой, лимонной кислот — они жидкие, удобные и включают в свой состав сигнальные красители и буферные агенты. У «Августа» такой кондиционер тоже есть — это Сойлент. Также можно использовать сульфат аммония, но с ним намного сложнее работать, особенно если нет растворного узла.



Стоит иметь ввиду, что Сойлент строго противопоказан для фунгицида Кумир (сульфат меди трехосновный, 345 г/л). Это утверждение справедливо и для большинства кондиционеров в отношении фунгицидов на базе солей меди.



Отметим, что кроме растворенных солей жесткости в воде могут присутствовать в значительном количестве соли натрия. В нашей практике встречались артезианские воды с таким содержанием хлоридов, сульфатов и бикарбонатов натрия, что проще было отнести их к минеральным. И хотя содержание кальция и магния в них было не столь значительным, соленая вода может обладать электропроводностью в несколько тысяч микросименсов/см. И с ней тоже могут возникать всяческие неприятности. Так как соленая (и даже совсем не жесткая) вода зачастую бывает противопоказана препаративным формам в виде концентратов эмульсий и суспензий. А водорастворимые пакеты (ряд препаратов имеет такую упаковку) в такой воде становятся крайне труднорастворимыми. Поэтому — аккуратнее с соленой водой, так как, даже не связывая д. в., она может крайне негативно влиять на стойкость и эффективность эмульсий и суспензий.



Кислотность

Кислотность, или pH, можно оперативно определить либо с помощью индикаторной бумаги (с крайне невысокой точностью), либо с помощью портативного pH-метра, который, в отличие от портативного кондуктометра, требует значительно более тщательного ухода. Использование этого прибора в походных условиях не совсем удобно.



Для большинства пестицидов, с точки зрения как их устойчивости в рабочем растворе, так и эффективности, неплохо иметь слабокислый рабочий раствор. Это связано, с одной стороны, с нестойкостью большинства д. в. к щелочному гидролизу, а с другой — с тем, что кислые среды могут способствовать лучшему проникновению д. в. через кутикулу растений. Сойлент и подобные кондиционеры одновременно связывают соли жесткости и подкисляют рабочий раствор, поэтому его можно одновременно использовать для смягчения воды и ее подкисления. Тем более, что природная вода за редким исключением (болотные воды, например) имеет щелочную реакцию (в первую очередь за счет растворенных в ней бикарбонатов натрия, кальция и магния). И pH-метр, за которым нужен чуткий уход, при этом не потребуется.



В принципе, если электропроводность вашей воды невысока (всё те же 500 мкСм/см), а pH не намного ушла от нейтрального значения (не сильно выше 7), то для большинства препаратов подкисление воды не является острой необходимостью, хотя, конечно, и не помешает. Исключение здесь — фунгициды на базе солей меди и, в некоторой степени, — препараты на основе сульфонилмочевин, которые подвержены кислотному, а не щелочному гидролизу, а потому менее стойки в кислых растворах, нежели в щелочных.



Но, тем не менее, есть ряд д. в., для которых подкисление рабочего раствора до уровня pH 5 — 6 является крайне желательным. Иногда из-за погодных условий приходится оставлять рабочий раствор в опрыскивателе или в растворном узле. Некоторые производители (страхуясь от возможных претензий) пишут в рекомендациях, что использование рабочего раствора должно происходить незамедлительно после его приготовления. Но, как говаривал Гёте: «суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Поэтому не для теоретиков, а для практиков, учитывая пышность реальной жизни, приведем список д. в., которым вода со щелочной реакцией (pH>7) крайне нежелательна. Особенно в вышеописанной ситуации, когда с незамедлительным применением рабочего раствора после приготовления возникают проблемы. И баковые смеси со щелочными агентами (например, такими, как гуматы натрия или калия, pН которых может достигать значений 9 — 10) для этих д. в. тоже противопоказаны.



Вот список д. в., используемых в препаратах «Августа», подверженных щелочному гидролизу, для которых рабочий раствор на базе воды со щелочным pH требует подкисления (используйте тот же Сойлент):



подкисление обязательно: десмедифам (Бицепс 22, Бицепс Гарант), фенмедифам (Бицепс 22, Бицепс Гарант), а также ФОПы — феноксапроп-П-этил (Ластик 100, Ластик Топ, Ластик-Экстра), клодинафоп-пропаргил (Ластик Топ), галоксифоп-Р-метил (Квикстеп), хизалофоп-П-этил (Миура) и малатион (Алиот);



подкисление желательно: диметоат (Сирокко); пиретроиды — альфа-циперметрин (Борей Нео), лямбда-цигалотрин (Брейк, Борей), циперметрин (Шарпей), эсфенвалерат (Сэмпай), а также хлорпирифос (Тайра) и цимоксанил (Ордан).



Нужно иметь в виду, что препаративная форма несколько шире д. в., а потому для конкретных препаратов могут существовать какие-то особые рекомендации.



Вопрос, который часто возникает: что делать с баковыми смесями препаратов бетанальной группы и трифлусульфурон-метила? В данном случае выбираем сторону д. в., наиболее подверженного разложению. Сульфонилмочевины перенесут кислую реакцию значительно легче, чем десмедифам и фенмедифам — щелочной гидролиз. Подкисляем — и не мучаемся сомнениями.





Препарат качественный. А как насчет воды?



Мутность

Вода может быть мутной за счет различных тонкодисперсных взвесей, органических и неорганических. Органические и глинистые примеси влияют весьма отрицательно на д. в., обладающие большим значением коэффициента распределения органический углерод/вода (английская аббревиатура KOC). Чем больше этот коэффициент, тем больше вещество подвержено абсорбции. В мутной воде такое д. в. из активного становится пассивным.



Когда значение КОС измеряется десятками тысяч (глифосат) или миллионами (дикват) единиц — это сигнал о том, чтобы крепко задуматься о мутности вашей воды. Правда, измерять ее приборами и определять ее природу — задача для слишком пытливых умов, требующая сложного приборного обеспечения. Поэтому американцы в свое время изобрели методику, обходящуюся им всего в 25 центов, что по сегодняшнему курсу составляет всего около 20 руб. Я эту методику усовершенствовал, и на российских просторах она обойдется вам ровно в 10 раз дешевле — всего в 2 руб. Берете двухрублевую монетку, бросаете ее в полное ведро воды (10 — 12 л), и если вы видите ее на дне — то такая вода по показателю мутности считается условно подходящей. А если не видите даже пятирублевой монеты (хотя такое бывает довольно редко) — плакали ваши денежки. Ищите другой источник воды для приготовления рабочего раствора.



Крайне чувствительны к мутной воде дикват и глифосат, оксифлуорфен и пендиметалин тоже ее не любят. Ну, а что касается других д. в., рекомендую заглянуть на сайт rupest.ru и посмотреть в таблице «Поведение в окружающей среде» конкретное значение КОС для интересующего вас ингредиента. Если напротив значения написано «не передвигается», это значит — мутная вода для вашего препарата категорически противопоказана.



Температура

Наиболее часто проблемы возникают с очень холодной водой — не все препаративные формы ее переносят. Это приводит к сложностям при приготовлении рабочих растворов в растворных узлах (особенно там, где в эту воду любят добавить мочевину или селитру, после чего температура опускается ниже нулевой отметки), в опрыскивателях и протравочных машинах. Это касается не только д. в., но и других компонентов формуляции. Обращайте на это внимание! Возьмите конкретные препараты и сделайте тестовый раствор с водой из холодильника.



Продолжение следует



Фото О. Сейфутдиновой, Shutterstock, из архива компании «Амазоне»



