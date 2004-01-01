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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. JOSKIN: приспособиться к реалиям мира, который меняется
JOSKIN
|
Май 2020
Как и остальные производители, компания JOSKIN меняет свою организацию в соответствии с мерами, диктуемыми пандемией и решениями властей
Фото: JOSKIN

«Наши мотивированные сотрудники способствуют этому, реорганизуя свои рабочие места и рабочее время для обеспечения нормального функционирования Группы JOSKIN в условиях полной безопасности.  Максимальное число сотрудников работают удаленно, и если в одном случае это преимущество, то в других ситуациях это отнюдь не просто и не идеально», — указывает директор компании Дидье Жоскен. Разумеется, здоровье является мировым приоритетом. И нужно аплодировать всем усилиям и героизму, проявленному многочисленными работниками, начиная с медицинского персонала.

Но, как любой санитарный кризис, закончится и эта пандемия. Пьер Демианофф, помощник руководителя, считает, что жизнь вернется в норму: «Рано или поздно экосистема, которой является экономика, снова заработает тем или иным образом. Некоторые хотят представить «пост-коронавирусный» период, отличающийся от предыдущего, но, по крайней мере, в начале мало что изменится. Правительства должны будут запустить национальную экономику, даже если требуемое время и ситуация на разных рынках будут различаться».

Производство замедляется, продажи снизились. «Но те, кто подготовил план, как пережить этот кризис, выйдут из него более сильными», — продолжает г-н Демианофф.

Для разработок затишье полезно. В компании JOSKIN его используют для размышлений об улучшении организации производства и продукции. «Мы ставим перед собой, главным образом, задачу упрощения, гибкости, безопасности, так как именно они являются извечными волшебными словами и сильными сторонами наших аграриев, — объясняет Didier Joskin. Примером этому является только что завершенная работа над линейкой скотовозов JOSKIN, проделанная в момент их приведения в соответствие с европейскими нормами, которая включила в себя полный пересмотр барьеров, гарантированно подходящих для установки на все модели скотовозов JOSKIN».

Что касается продаж, то в первую очередь JOSKIN стремится помочь своим коммерческим партнерам в актуальных рамках удаленных продаж, временно заменивших прямые контакты с клиентами.   JOSKIN мотивирует своих консультантов и продавцов делать акцент на кампании по телефону и через электронную почту, на размещение рекламы на аграрных интернет-порталах. «Мы также работаем над платформой он-лайн продаж техники со склада по точно рассчитанным ценам, которая будет доступна в ближайшее время для поддержки продаж наших дилеров. Ведь если для продолжения работы сектор аграрного машиностроения должен продавать, то он должен и предохранять здоровье каждого, избегая максимальное число контактов», — завершает Дидье Жоскен.

В компании JOSKIN считают, что важно поддержать сеть сбыта для гарантии доступа к сельскохозяйственной технике: работа на полях и лугах никогда не прекращается. Аграриям и предпринимателям нужна качественная техника.

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