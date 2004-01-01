Партнерский материал. МКБ: господдержка АПК может изменить приоритеты

В текущих условиях доведение этих денег до конечных получателей, по словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, является важнейшим вопросом. По информации ведомства, в ряде регионов к этой работе еще не приступали, а в 14 субъектах уровень доведения не превысил 10%.



На последнем заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, глава Минсельхоза призвал представителей региональных органов управления АПК по данному направлению оперативно принять соответствующие меры. Значимым вопросом в период пандемии коронавируса и продолжающегося режима самоизоляции также является сохранение рентабельности производства аграриев, в частности, оказание им помощи в поиске рынков сбыта, отметил он.



По мнению заместителя председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александра Казначеева, направления государственной поддержки в ближайшее время будут получать новые приоритеты в зависимости от вирусной повестки. Очевидно, что сохранение производственного потенциала отраслей, формирующих стратегические запасы продовольствия, потребует максимальной помощи от государства. «Наш банк уже скорректировал в сторону увеличения планы по финансированию компаний, занимающихся растениеводством, молочным и мясным животноводством. В связи с этим вырастут объемы использования механизма льготного кредитования Минсельхоза и Минэкономразвития, — сообщил Казначеев. — Помимо этого, я бы выделил и поддержку пищевой отрасли. А господдержка через субсидии закупок зерна, муки и другого сырья для производства продовольствия способна решить задачу и сдерживания цен на продукты питания, и поддержания объема отечественного рынка в условиях сокращения спроса и квотирования экспорта».



Болезненным для агробизнеса стало изменение спроса, которое произошло на фоне введения противоэпидемиологических ограничений, продолжает зампредправления МКБ. Решить эту проблему могла бы компенсация выпавшего спроса. Так, например, это может быть прямая субсидия на 1 кг произведенной продукции или выкуп произведенной продукции для продуктовых наборов социального назначения, предлагает Казначеев.



На поддержку АПК по государственным программам в федеральном бюджете в 2020 году предусмотрено 319,5 млрд руб. (в 2019-м — 318,2 млрд руб.). Наибольшая доля средств — 32% — предусмотрена на льготное кредитование. 22% будет направлено на межбюджетные трансферы. 12% выделяемых денег пойдет на поддержку экспорта сельхозпродукции, а на инвестиционные кредиты (займы) направят 30,2 млрд руб.

