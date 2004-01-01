Партнерский материал. В России сокращаются посевные площади под сахарную свеклу

Он отметил, что точное количество площадей, засеянных сахарной свеклой, станет известно по окончании посевной кампании. Однако уже сейчас можно с уверенность сказать, что в разных регионах страны свекловоды сократили посадки на 12-22% по сравнению с прошлым годом. По словам эксперта, сначала сев шел со значительным опережением, однако впоследствии в связи с ухудшением погодных условий и общей экономической ситуации это преимущество исчерпалось.



Пеер Ефтимов считает, что среди основных причин такого положения — очень низкие цены на сахар. «Соответственно, снижаются цены на семена и на всю сопутствующую продукцию, — говорит он. — Таким образом крупные производители стремятся компенсировать хотя бы часть потерь, возникших вследствие текущей экономической ситуации и ценовой политики на рынке производства сахара».

