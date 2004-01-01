Партнерский материал. «Ростсельмаш» объявляет о наборе персонала на фоне напряженной ситуации на рынке труда

Около 3 тыс. граждан из тех, кто подал заявки уже зарегистрированы в новом статусе, остальным предстоит проверка (решение о постановке на учет принимается, по закону, в течение 11 дней). По словам руководителя областного управления службы занятости Сергея Григоряна, сейчас на учете состоит порядка 43 тыс. человек. При этом с начала апреля в службу занятости поступило всего 4 тыс. заявок от работодателей, а трудоустроено с началом апреля было только тысяча человек.



«Ростсельмаш» входит в список системообразующих предприятий России — от его стабильной работы сейчас во многом зависит проведение весенних посевных работ. На фоне кризисных ситуаций в экономике и повсеместного сокращения персонала на многих предприятиях в регионе и в стране «Ростсельмаш» создает рабочие места, поднимая престиж рабочих профессий. Учитывая возрастающие объемы производства, на начало апреля в компании работало почти на 6% больше сотрудников, чем на начало года — 6552 человек. Сейчас «Ростсельмаш» в соответствии с расширением производственной программы необходимы около 500 работников в производственные подразделения. Это беспрецедентное предложение на рынке труда.



Прежде всего, нужны технические специалисты: технологи, конструкторы. Также предприятие набирает токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей-сборщиков, сварщиков полуавтоматической сварки. Помимо технических специалистов, нужны продавцы агромашин и специалисты по снабжению. Сотрудники набираются не только на предприятие, расположенное в Ростове, но и в другие подразделения компании, работающие в России. По большинству профессий предприятие готово дообучать персонал или готовить «с нуля» в течение 2-6 месяцев в зависимости от профессии в учебном центре компании с выплатой стипендии. Тех, кто успешно прошел обучение, ждет гарантированное трудоустройство. Соискателям, помимо престижной работы на ведущем сельхозмашиностроительном предприятии России, предлагается достойная оплата труда, возможность карьерного роста, обучения и приятное дополнение в виде «социального пакета».

