Партнерский материал. В приложении «Честный знак» доступен срок годности молочной продукции

«Эксперимент заканчивается в конце декабря. На текущий момент мобильное приложение («Честный знак» - прим. ред.) уже показывает дату истечения срока годности и позволяет проверить соответствие ветеринарных документов конкретной единицы», — сказал Панферов.



Он отметил, что в рамках обсуждений рабочих групп принято решение об исключении даты истечения срока годности непосредственно из самого кода маркировки. Тем не менее, данные сведения подаются на каждую потребительскую единицу в систему при отчете о нанесении.



«Данные сведения хранятся в системе, и на рабочих группах прорабатываются механизмы, по которым любой заинтересованный участник товародвижения по цепочке может получить эти сведения», — сказал Панферов.



Руководитель проектов Дирекции по стратегическому развитию цепочек поставок компании «Магнит» Яна Низамиди отметила, что в настоящее время в ряде случаев проверить реальный срок годности не так-то просто: информацию наносят на гибкую упаковку на сгибах, в разных местах, пунктирным шрифтом, поэтому она может быть неудобна для чтения.



«С помощью приложения «Честный знак» покупатели смогут выбирать товары по тем данным, которым они могут доверять, тем самым поддерживать легальных производителей продукции. Также у недобросовестных участников рынка не будет возможности перенанести сроки годности на товары», — сказала Низамиди.



Кроме того, потребитель сможет получить информацию о ветеринарно-сопроводительных документах.



Маркировка предполагает обеспечение прослеживаемости пути товара от производителя, производитель наносит цифровой код на упаковку каждой единицы и далее по этапам передачи права собственности до магазина, который выводит продукцию из оборота.



Обязательной маркировка некоторых видов готовой молочной продукции станет с 20 января 2021 года, по остальным группам — не позднее 1 октября 2021 года. В настоящее время в системе зарегистрировано 257 производителей, 78 импортеров, 272 представителя оптового звена и 1385 представителей розницы.

