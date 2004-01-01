Партнерский материал. Пекари и кондитеры обсудят, как сохранить бизнес и выйти из кризиса

В условиях углубления экономического и социального кризиса, сокращения спроса и недостаточных мерах государственной поддержки предпринимателям как никогда важно найти общие подходы к решению возникших проблем, новые драйверы и точки роста.



Организаторы онлайн-форума: НИИ хлебопекарной промышленности; журнал Bakery News; Ассоциация пекарей и кондитеров (АПЕК).



Среди спикеров — представители компаний «Хлебная мануфактура» (Смоленск), «БУШЕ» (Санкт-Петербург), «БуLки» (Воронеж), «Батон» (Москва), Novikov School (Москва) и др.



Участники форума смогут пообщаться с коллегами и партнерами и получить из первых рук актуальную информацию о том, как:



- выжить в новой экономической реальности: сократить налоги и арендную плату, оптимизировать ассортимент, получить лучшие условия у поставщиков, субсидии и льготные кредиты у государства, сохранить команду, организовать онлайн-продажи и доставку и т. д. ;



- принять эффективные меры по выходу из кризиса;



- работать в соответствии с новыми требованиями контролирующих организаций, таких как Роспотребнадзор и др.;



- меняется мировой и российский рынок питания и потребления хлебобулочной и кондитерской продукции в условиях карантина и кризиса; как он складывается в странах, где карантин окончился, а жители демонстрируют новую модель потребительского поведения.



Кроме того, в рамках деловых дискуссий участники форума совместно с известными экспертами и консультантами, практиками и владельцами компаний смогут обсудить лучший отраслевой опыт в условиях эпидемии, наиболее сложные проблемы, с которыми сегодня сталкивается бизнес.



Участие в мероприятии бесплатное. Предполагаемое число участников — более 2 тыс. пекарей, кондитеров, предпринимателей и экспертов.



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Сайт мероприятия: forum.bakery.news

