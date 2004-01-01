Партнерский материал. Agrisale.ru поможет искать работу в сельском хозяйстве

Теперь с помощью этой электронной площадки специалистам в области сельского хозяйства станет проще найти работу и исполнителей.



После прохождения простой процедуры регистрации работодатель сможет оставить заявку на подбор необходимого персонала. Когда в системе зарегистрируется сотрудник с требуемой квалификацией и опытом, система проинформирует об этом через личный кабинет. Соответственно, соискатель, разместивший свое резюме в базе Agrisale.ru, также сможет оперативно получить информацию о запрашиваемой вакансии.



По мнению экспертов, подобная опция сейчас, в период нестабильной экономической ситуации в целом и на рынке труда в частности, будет востребована многими специалистами аграрной отрасли. В этих условиях ресурс, помогающий работодателю и сотруднику быстро и бесплатно найти друг друга, может стать востребованным помощником для всех заинтересованных сторон.

