Партнерский материал. Рынок сахарной свеклы консолидируется в руках крупных игроков

Эксперты объясняют такое положение рядом факторов. Так, руководитель компании «Штрубе Рус» Пеер Ефтимов называет основной причиной снижающуюся в последнее время цену на сахар и сложности с приемкой урожая свеклы сахарными заводами. Затраты же на ее производство по-прежнему достаточно высоки.



В такой ситуации мелкому и среднему предпринимателю нерентабельно заниматься выращиванием этой сельскохозяйственной культуры. «Если раньше для фермера сахарная свекла была самым рентабельным товаром, то на сегодняшний день она сильно уступает подсолнечнику, кукурузе, сое и другим культурам, — отмечает он. — Выращивание сахарной свеклы — сложный процесс, требующий высокой квалификации персонала, соблюдения агротехнических условий, а также хорошего технологического оснащения. Поэтому многие частные предприниматели предпочитают переформатировать бизнес. Они переходят на возделывание других культур с сопоставимой рентабельностью, но меньшими инвестициями и трудозатратами».

