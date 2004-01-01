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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Оптовые покупки свинины в режиме онлайн: доступ открыт и для зарубежных партнеров
«Агро-Белогорье»
|
Июнь 2020
Торговый дом «Агро-Белогорье» запустил новый функционал на собственной электронной площадке по продаже мясной продукции оптом
Фото: «Агро-Белогорье»

Мясная биржа «Агро-Белогорье» (tender.tdab.ru) была введена в эксплуатацию весной 2019 года. Пользователями электронного сервиса стали основные потребители продукции холдинга — мясоперерабатывающие предприятия, дистрибьюторы, торговые сети и трейдеры. Работая на бирже «Агро-Белогорье», они получили возможность приобретать продукцию в режиме онлайн, оперативно и по общим для всех правилам. 

В 2019 году на платформе в среднем выставлялось порядка 400 т мяса свиней еженедельно, по итогам года было продано 16 тыс. т. 

Запуск Мясной биржи стал важным этапом в создании электронного торгового дома «Агро-Белогорье». Цель проекта — сделать процесс работы с клиентами и партнерами максимально прозрачным и эффективным, а продукцию — доступной для всех. Через сайты tdab.ru и tender.tdab.ru можно не только зарегистрироваться на бирже, но и заключить все необходимые договоры с торговым домом, а также ознакомиться с актуальным прайсом.

«Правила сотрудничества с нашей компанией едины и прозрачны для всех. И со стороны наших партнеров мы видим все больший интерес к сотрудничеству в новом формате, потому увеличиваем объемы электронных продаж. В этом году ежемесячно мы выставляем на Мясную биржу порядка 50% всей продукции, реализуемой торговым домом, в среднем в неделю — от 1 тыс. т до 1,5 тыс. т. И сейчас нашим сервисом пользуются уже более 500 компаний из 38 регионов России», — отметила Олеся Дмитрова, генеральный директор торгового дома «Агро-Белогорье». 

Увеличение средних объемов выставляемой на портале продукции стало возможным благодаря разработке и внедрению нового функционала сервиса. Теперь на бирже «Агро-Белогорье» есть секции для покупки мяса свиней в полутушах, а также товарных свиней в живом весе. 

Одно из важнейших новшеств — запуск раздела «Экспорт». Торги для зарубежных партнеров проходят на Мясной бирже с мая 2020-го. На портале уже зарегистрировались иностранные компании и их представительства из 14 стран мира.  

По итогам прошлого года объем экспорта холдинга составил 4035 т. В этом году в планах — увеличение отгрузок зарубежным партнерам. И сервис Мясная биржа должен стать дополнительным инструментом в работе по развитию экспортного потенциала холдинга.

«Удобство и полезность для пользователей — ключевые для нас принципы с начала создания концепции Мясной биржи и электронного торгового дома. Мы пошли своим путем: не брали уже готовые проекты электронных платформ у сторонних IT-компаний, а разрабатывали портал самостоятельно. Потому наша платформа по многим параметрам отличается от других подобных в России. Цель — сделать ее ключевым инструментом в работе с клиентами. Время холодных звонков и бесконечных переговоров безвозвратно ушло: пора перестраиваться и работать в новом — более эффективном режиме», — подчеркнула Дмитрова.

Партнеры Мясной биржи «Агро-Белогорье»:

Группа «ПРОДО» (Москва и Московская область)
Юлия Кобыличенко, начальник отдела закупок и реализации сырья: 

- Мы торгуемся на многих электронных площадках. Плюс Мясной биржи «Агро-Белогорье» в том, что мы не ограничены минимальной ценой и потому можем выставлять приемлемый именно для нас уровень. Такая возможность есть далеко не на всех электронных сервисах. Если оценивать и другие функции Мясной биржи «Агро-Белогорье», то считаю эту площадку одной из самых удобных.

«Русская Ресурсная Компания — Сибирь» (Новосибирск)
Эмма Энгель, руководитель отдела закупок:

- Мы — официальные производители «Росрезерва», и вся наша продукция регулярно проходит тестирование на соответствие ГОСТам. Потому при выборе сырья ключевое для нас — это высокое качество. Собственно, именно поэтому мы и сотрудничаем с «Агро-Белогорье» уже на протяжении нескольких лет. Использование ингредиентов белгородской компании позволило нам не только увеличить выход готового продукта, но и обеспечить необходимое высокое качество товаров. При помощи сервиса Мясная биржа мы выигрываем дополнительные объёмы продукции. В рамках торгов на портале всегда указаны объемы, на которые можно ориентироваться, а по итогам проведенных процедур приходят уведомления о победивших ценах. Это помогает оценивать ситуацию на рынке и эффективнее выстраивать свою ценовую политику.

«Мясокомбинат «Бессоновский» (Белгородская область)
Сергей Резанов, директор:

- В торгах на Мясной бирже «Агро-Белогорье» мы участвуем регулярно. Считаем, что эта площадка одна из самых простых и удобных в отрасли, на ней всегда выставляются реальные объемы. С «Агро-Белогорье» у нас заключен договор на регулярные поставки, но часто нам необходима продукция сверх контракта, и в такой ситуации Мясная биржа нас выручает постоянно: мы торгуемся и побеждаем. Плюс, по завершении тендера всегда получаем итоговою конкурентную карту с ценами. Это очень полезная информация, она позволяет отслеживать рыночную ситуацию и корректировать нашу работу в зависимости от нее.

ГК «АгроПромкомплектация» («Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», Тверская область)
Юлия Дортман, старший менеджер отдела закупок:

- Мы постоянные участники торгов на Мясной бирже «Агро-Белогорье». Сервис очень удобен, когда необходимо оперативно получить дополнительный объем продукции. Плюс, при помощи площадки есть возможность мониторить рынок. И крайне полезными мы считаем информационные рассылки по итогам проведенных процедур.

«Обуховский мясокомбинат» (Белгородская область)
Евгений Смурыгин, коммерческий директор:

- Хотел бы отметить, что на Мясной бирже «Агро-Белогорье», пожалуй, самый удобный и информативный аукцион. Видны цены, видны действия конкурентов, все максимально понятно, честно и прозрачно. Мы торгуемся на бирже регулярно, и всегда уверены и в надежности «Агро-Белогорье», и в качестве продукции.

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