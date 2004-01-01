Партнерский материал. «Квернеланд Груп СНГ» запускает лизинговую программу

Инструментарий, позволяющий снизить финансовую нагрузку при модернизации парка сельхозпредприятий при помощи техники норвежского бренда Kverneland, пополнился новой программой. На территории Российской Федерации заработал лизинг от производителя — Kverneland Group Finance.



Эксклюзивные условия заключаются в возможности приобретения почвообрабатывающей, посевной, кормозаготовительной техники и машин для внесения минеральных удобрений и СЗР с удорожанием от 0% в зависимости от выбранной модели и комплектации. При этом первоначальный взнос составит от 20% стоимости машины, а срок лизинга — период от 13 месяцев.



В программе участвует вся техника Kverneland, реализуемая на российском рынке.



Финансирование по программе лизинга предоставляет компания ООО «ДЛЛ Лизинг». Это российское представительство международной финансовой организации DLL (De Lage Landen Leasing), которая сотрудничает в сфере финансирования с крупнейшими мировыми производителями сельскохозяйственной, строительной техники и коммерческих транспортных средств.



«Значение лизинговых программ в обновлении машинно-тракторного парка российских сельскохозяйственных организаций в последние годы растет, - комментирует Роберт Цизак, генеральный директор компании «Квернеланд Груп СНГ». — Например, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рост рынка лизинга в сегменте сельскохозяйственной техники и скота в 2019 году составил 24,5% по сравнению с 2018 годом. Поэтому расширение этого канала реализации играет важную роль в налаживании прочных связей с отечественными сельхозтоваропроизводителями».



Напомним, что кроме лизинга Kverneland Group Finance, техника Kverneland доступна по программе федерального лизинга через АО «Росагролизинг», а также AGCO Finance. Подробности предложений сельхозпроизводители могут узнать у региональных дилеров Kverneland.

