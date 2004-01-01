Партнерский материал. Зерноуборочный комбайн RSM 161: большой не только внешне

Кроме того, универсальность RSM 161 проявляется не только возможностью уборки всех традиционных культур, но и в способности работать в сложных условиях. Пересушенные и переувлажненные фоны, неровный рельеф, трудновымолачиваемые культуры — он приспосабливается ко всему. В изменчивых условиях уборки это очень хороший бонус. Ведь порой ждать, когда зерно на корню дойдет до кондиционной стадии бессмысленно, и выгоднее собрать переувлажненное и досушить принудительно.



Обмолачивает много, очищает качественно

На эффективность и производительность комбайна не только система обмолота, но и качество среза и подачи срезанной массы. Зерновая жатка с высокоскоростным приводом ножа, массивным шнеком быстро и надежно подает жатку в наклонную камеру. Наклонная камера с ускоряющим битером не только разравнивает хлебную массу, но и разгоняет ее перед входом в молотилку до скорости 8,5 м/с, несколько облегчая ее работу. Комбайн агрегатируется с адаптерами массой до 4,5 т.



Система обмолота Tetra Processor — одна из ярких особенностей комбайна RSM 161. Молотилка шириной 1650 мм включает молотильный барабан, битер-транспортер, барабан-сепаратор и отбойный битер. Барабаны устройства огромные — диаметром 800 мм и 750 мм. Гибкое единое подбарабанье охватывает МСУ на угол в 124 градусов, а благодаря функции изменения молотильного зазора по всей длине, оператор имеет возможность тонко выставлять настройки в соответствии с убираемой культурой. Таким образом, большая площадь обмолота и первичной сепарации (суммарно 3,3 м2) и гибкая работа с культурой обеспечивают производительный, но бережный вымолот.



Благодаря тяжелым высокоинерционным барабанам МСУ на стадии обмолота и первичной сепарации из вороха «выбивается», более 95% зерна. На долю 6-тиклавишного соломотряса остается всего порядка 5% работы, и его площади в 6,1 м² с лихвой хватает на остаточную сепарацию зерна. Недомолоченный колос идет на автономный ротор.



Система очистки OptiFlow — это не только огромная площадь в 7,1 м². Система динамического выравнивания верхнего решета оптимизирует очистку при работе на склонах. Решету особой конфигурации сообщаются поперечные колебания, направленные в противоположную уклону сторону. А их амплитуда зависит от величины этого уклона. Зерновой ворох распределяется равномерно, что дает положительный эффект для его тщательной продувки. Владельцы отмечают очень высокое качество бункерного зерна — оно никогда не нуждается в доочистке. Кстати, количество «дробленки» тоже минимальное.







Удобный и простой

На комбайн RSM 161 устанавливают комфортную кабину Luxury Cab с бортовой информационной системой Adviser III, которая отслеживает все рабочие процессы и выводит всю информацию на 10-дюймовый сенсорный монитор. Компьютер вовремя предупредит о развитии нештатной ситуации, продублирует визуальную информацию звуковым оповещением и повторит «голосом». Своевременно напомнит об очередном ТО. Рабочее место оператора просторнее на 30% по сравнению с аналогичными машинами. Эргономика выражается во всем — от удобного кресла и панели управления до климат-контроля и холодильной камеры.



Экономичный и проходимый

Устанавливаемые двигатели Cummins QSL рабочим объемом 8,9 л соответствуют всем необходимым стандартам: версия 360 л. с. Stage IIIa или 355 л. с. в версии Stage IV.



У огромного RSM 161 довольно скромный аппетит. Владельцы говорят, что эта машина экономична, нечастые заправки благодаря топливному баку в 1050 л — это удобно.



Комбайн можно заказать с полным приводом и разными вариантами колес.



Кроме того, в базовую комплектацию входят воздушный компрессор с ресивером, половоразбрасыватель, система дистанционного мониторинга Agrotronic.



Опционально возможен заказ автоматической системы смазки, системы автовождения и картографирования, датчики влажности зерна, системы видеоконтроля за выгрузкой. Для уборки кукурузы, подсолнечника, рапса, сои доступны специализированные адаптеры.



Информацию о ценах, гарантии, обслуживании спрашивайте у дилеров «Ростсельмаш».

