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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Новые силосные инокулянты сократят сроки производства кормов
Corteva Agriscience
|
Июнь 2020
Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявляет о старте продаж в России инокулянтов Pioneer инновационной технологии Rapid React®. Новый продукт позволит животноводам ускорить процесс заготовки корма и увеличить срок его сохранности
Фото: Corteva Agriscience

Использование силосных инокулянтов при производстве кормов является одним из простых и эффективных способов повышения выхода мяса и молока. Вся линейка продукции в этом сегменте бренда Pioneer компании Corteva Agriscience предназначена для быстрого завершения процесса ферментации в заготавливаемых кормах и стабилизации уровня рН. Это приводит к улучшенной перевариваемости кормов, их эффективной энергоотдаче и увеличению сохранности готового корма. 

Благодаря уникальной смеси запатентованных и специально выведенных штаммов молочнокислых бактерий Lactobacillus buchneri и Lactobacillus plantarum, используемой в силосных инокулянтах Pioneer линейки Rapid React® (что дословно с английского языка переводится «быстрая реакция»), для завершения процессов ферментации и стабилизации кормов необходимо всего от 7 до 10 дней. Таким образом, корма становятся готовыми к употреблению максимум через 10 дней, тогда как без использования инокулянтов на это уходит минимум один месяц. При этом, если нет необходимости использовать их сразу, технология позволяет держать их в полной сохранности до момента открытия хранилища.

На сегодняшний день новая линейка представлена тремя продуктами:

  • 11G22 Rapid React® для силоса и сенажа из злаковых трав и зерновых в силосных башнях, ямах или мешках при содержании сухого вещества в диапазоне от 30% до 42%;

  • 11В91 Rapid React® для силосования кукурузы с повышенным содержанием влаги и решения проблем, связанных со сроком сохранности плющенного зерна без использования дорогих продуктов, содержащих едкие кислоты;

  • 11С33 Rapid React® для кукурузного силоса и обеспечения низкого конечного уровня pH и желаемого профиля летучих жирных кислот (ЛЖК).

Передовые инокулянты Pioneer инновационной технологии Rapid React® будут доступны российским животноводам уже в этом сезоне.

Кроме того, в портфеле инокулянтов Pioneer доступны еще четыре продукта: 11AFT для силосования люцерны, 11GFT для силосования трав и зерновых культур, 11CFT для кукурузного силоса и 11H50 для сенажа из люцерны. По итогам прошлого года Corteva Agriscience нарастила объемы реализации этой продукции до 50% за счет роста рынка силосных инокулянтов в России.

«Компания Corteva Agriscience инвестирует в инновации, которые решают основные задачи сельхозпроизводителей. Мы уверены, что появление на рынке новой продукции Pioneer линейки Rapid React®, отвечающей требованиям животноводов и производителей кормов к срокам заготовки, качеству и сохранности кормовой базы, позволит повысить эффективность молочного и мясного животноводства в нашей стране», — прокомментировал Денис Север, специалист по развитию рынка Corteva Agriscience в России.

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