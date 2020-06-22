Vezzer. no

Еще два-три года назад российские аграрные компании и не думали, что транспортной логистикой можно управлять с помощью цифровых сервисов. А сегодня без них уже трудно представить эффективное производство. Логистическая экосистема Vezzer. no — один из инструментов, облегчающих работу сельхозпроизводителей. О преимуществах сервиса «Агроинвестору» рассказал генеральный директор компании «Технологии Грузоперевозок» (является разработчиком данной системы) Илья Царев

— Илья, что представляет собой логистическая экосистема Vezzer.no ?



— Vezzer.no — это облачная логистическая платформа для сектора автоперевозок насыпных и наливных грузов, реализующая модель единой экосистемы — благоприятной среды для бизнеса, обеспечивающей оптимизацию и рост эффективности каждого этапа транспортного цикла.



Цифровая логистическая экосистема — это максимально удобное пространство для осуществления грузоперевозок с мобильным приложением и функциональным веб-интерфейсом, обеспечивающим возможность дистанционной работы 24/7. Создана среда, в которой каждый участник грузоперевозки — заказчик, экспедитор, водитель — с наибольшим комфортом и эффективностью может выполнить свою роль, не ломая своих бизнес-связей. При этом, конечно, условием повышения эффективности становится выведение перевозок в зону полной прозрачности и максимальной автоматизации.



Платформа разработана и развивается благодаря команде профессионалов, имеющих 15-20-летний опыт управления логистическими процессами. Это позволяет нам детально продумывать все нюансы услуг как для заказчиков, так и для диспетчеров и водителей.



Наша цель — предоставить заказчикам и автоперевозчикам новый уровень сервиса, автоматизации и транспарентности, который позволит значительно снизить транзакционные издержки, повысить маржинальность, а также оптимизировать загрузку имеющегося на рынке автотранспорта.



— Какие именно логистические процессы автоматизирует платформа Vezzer.no ?



— Наша платформа автоматизирует все те процессы, которые необходимы для современного уровня ведения бизнеса и снижения транзакционных издержек и неэффективного использования транспорта.



В частности, автоматизируются процессы верификации водителей, размещения заявки, информирования перевозчиков, проведения онлайн-тендеров, взаимодействия с перевозчиками в рамках получения и подтверждения оферт, мониторинга транспорта и коммуникации с перевозчиком в процессе перевозки груза, предоставления доступа к сервисам по страхованию груза, автоматического формирования документов, электронного документооборота, расчета окончательной стоимости перевозки, подготовки и подписания закрывающих документов с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП).



— Сколько уже пользователей объединяет платформа?



— На платформе зарегистрировано более 6 тыс. пользователей, с момента запуска было размещено более 15 тыс. заявок на перевозку грузов. За это же время почти 500 тыс. т грузов платформа экспедировала самостоятельно. В течение года мы рассчитываем увеличить количество пользователей до 30 тыс. и перевезти 2 млн т грузов. Хорошая динамика наблюдается и по региональному распространению. Начинали мы работать в Ростовской области, а сейчас уже охвачен Краснодарский и Ставропольский край, а также ряд регионов Центрального Черноземья и Поволжья, активно растет объем работы практически во всех крупных зерновых регионах Европейской России.



— Как давно вы работаете на рынке перевозок сельхозпродукции?



— Проект стартовал в 2019 году как раз в сегменте автоперевозок сельскохозяйственных грузов. Предварительно мы долго изучали рынок и его специфику. В перевозках сельхозгрузов преобладает автопарк частных предпринимателей, что обусловливает высокую конкуренцию, но при этом фрагментированность рынка. Мы видим все накопившиеся на нем проблемы, делающие логистику в данном сегменте архаичной. Это перегрузы, простои, порожние пробеги, высокая доля ручной обработки документации, низкая транспарентность в вопросе формирования ставок и прочие. А ведь роль грузоперевозок в сельхозпроизводстве велика — так, например, доля автотранспорта в структуре экспорта зерна составляет 70%. Примерно такая же доля на внутреннем рынке. Кроме того, на примере самого распространенного расстояния в 300 км мы посчитали, что доля автотранспорта в структуре себестоимости производства пшеницы доходит до 20%. Это больше, чем доля удобрений или фонда заработной платы. Поэтому логично, что снижение расходов на диспетчеризацию, документальное оформление, на управление и контроль за транспортом за счет их оптимизации ведет к росту маржинальности АПК в целом.



— В чем же заключается особенность, новизна платформы Vezzer.no , ее отличие от уже существующих облачных решений?



— Я бы сказал, что особенность в нашей стратегии. Тут важно подчеркнуть несколько существенных моментов. Во-первых, наш принципиальный подход — вооружить рынок грузоперевозок современным инструментом, не пытаясь ничего менять или ломать. Ведь этот рынок характеризуется сложившимися устойчивыми связями и партнерствами. Большое количество крупных, средних и мелких заказчиков работают годами со своими проверенными диспетчерами. И это человеческий фактор, который нельзя и не нужно автоматизировать. Разрушить эти наработанные связи, пытаясь навязать себя в качестве единственного «эффективного» экспедитора, было бы неправильным. Поэтому наша задача — дать возможность участникам рынка продолжать работать друг с другом, но более эффективно, с использованием современного инструментария.



Также не новость, что в последние годы наметился тренд на обеление рынка грузоперевозок, который мы всячески приветствуем. Документооборот и так был непростой, но с появлением Хартии АТС нагрузка по сбору и оформлению документов увеличилась в разы. А от этого зависит скорость и безопасность оплаты со стороны заказчика, который платит, будучи уверен, что имеет на руках полный комплект документов в соответствии с налоговыми требованиям. В свою очередь, от скорости оплаты напрямую зависит размер ставки грузоперевозки. Поэтому наш конек — в том числе и подготовка документов. Если раньше этим занимался сам перевозчик, теперь этот процесс мы взяли на себя, автоматизировав документооборот. Мы автоматически собираем и формируем все необходимые документы, отправляем их в электронном виде перевозчику, и он, не выходя из кабины грузовика, может подписать их со своего мобильного телефона электронной подписью. Также мы автоматизируем передачу полного комплекта документов заказчику, ускоряя тем самым сроки оплаты услуг.



И еще — мы считаем крайне важным, чтобы платформа была не просто инструментом автоматизации, но предоставляла услуги профессионально, со знанием тонкостей и особенностей грузоперевозок на отдельных рынках. Таким образом, стратегия такова: на базе созданной универсальной технологической платформы мы реализуем «нишевый подход» — формируем команду с опытом работы грузоперевозок на конкретном отраслевом рынке и адаптируем интерфейс и алгоритм под особенности данного рынка.



Сейчас логистика транспортировки агропродукции — наше основное направление, но при этом технологические возможности платформы позволяют работать в разных нишах автоперевозок насыпных, наливных и сборных грузов.



— А как экосистема Vezzer.no участвует в ценообразовании перевозки?



— Основной акцент мы делаем на транспарентности ценообразования. Все знают о сложности и непрозрачности формирования ставок в секторе автоперевозок. Этот рынок характеризуется высокой волатильностью ставок — свыше 25% в зависимости от ряда существенных факторов, таких, например, как сезонность, расстояние, количество требуемого транспорта и сроки вывоза груза. У заказчика зачастую в моменте, при размещении заказа, нет четкого понимания рыночного уровня ставки на перевозку груза. Наша платформа может формировать рекомендацию с учетом накопленных данных, сезонности и актуальных предложений, но непосредственно саму базовую ставку определяет заказчик самостоятельно. Задача нашей платформы — помочь найти баланс спроса и предложения. Анализируя количество просмотров заявки и полученных оферт, заказчик может составить понимание о «рыночности» ставки и возможности ее оптимизации. В свою очередь, грузоперевозчики, видя скорость заполнения заявки, могут принимать решение о подаче оферты с более конкурентной ставкой.



Также на платформе предусмотрен функционал динамического ценообразования. Фактически это означает, что вы можете управлять ставкой по мере набора транспорта. Так же, как авиакомпании повышают стоимость билета по мере сокращения количества свободных мест, так и вам ничто не мешает сократить ставку по мере набора необходимого транспорта.



— Каков формат работы пользователей на платформе?



— Мы предлагаем участникам рынка грузоперевозок различные варианты работы с современными IT-сервисами.



Для грузоперевозчиков использование сервиса абсолютно бесплатно.



Для заказчиков и независимых диспетчеров, для тех, кто хочет сам управлять постановкой транспорта, возможности варьируются от бесплатного использования платформы для размещения заказов и поиска транспорта до приобретения софт-лицензии с внедрением всех сервисов платформы, где мы выступаем технологическим партнером.



Для тех же заказчиков, которым требуется полный комплекс услуг по доставке груза, платформа Vezzer. no продолжает работать в роли классического экспедитора, беря на себя полную ответственность за постановку транспорта, исполнение работ и сохранность груза.

