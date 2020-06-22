В «Штрубе Рус» назвали основные вызовы АПК России и способы их решения

«Штрубе Рус»

Эксперты германской компании «Штрубе Рус» назвали основные вызовы, стоящие перед аграрной отраслью России. Ее важнейшая задача сегодня заключается в том, чтобы преодолеть замедление бизнес-процессов, обусловленное пандемией COVID-19

Для этого нужно выполнить ряд условий. Во-первых, необходимо минимизировать количество бюрократических процедур, таких как согласование каждой партии семенного материала, ввозимого в страну, при наличии общего сертификата на поставку продукции. Эта проблема отчасти смягчилась после встречи немецких производителей с президентом России Владимиром Путиным. После нее сроки согласований немного сократились, но сама процедура осталась такой же громоздкой и многоступенчатой.



Второй значительный момент — бесперебойность поставок семян. В свете решения Роспотребнадзора о сертификации зарубежных предприятий АПК при обнаружении одной партии зараженных семян у какого-либо производителя все поставки останавливаются. Однако, полагают специалисты «Штрубе Рус», в данном случае было бы целесообразно проводить тщательную проверку производителя, в чьей продукции были обнаружены болезнетворные микроорганизмы. Добросовестные же поставщики должны иметь возможность полноценно и продуктивно работать на российском рынке.



Кроме того, необходимо повышать квалификацию персонала и улучшать технологическое оснащение фитосанитарного контроля. Современные методики позволяют быстро и точно обнаружить споры, грибки и другие инфекционные агенты, а также определить сортовую чистоту ввозимого семенного материала. Качественный и оперативный скрининг на местах поможет исключить «серые» поставки, избавиться от контрафакта, сделать рынок более цивилизованным и прозрачным.



Генеральный директор «Штрубе Рус» Пеер Ефтимов отметил: «Российский семенной рынок в значительной мере зависит от зарубежных поставок. В свекловодстве доля импортного посевного материала доходит до 99%, в выращивании кукурузы она составляет практически половину. Чтобы добиться высокого урожая этих стратегически важных сельскохозяйственных культур, всем игрокам отрасли необходимо соблюдать единые правила, исключив коррупционную составляющую. Растениеводство в стране сможет активно развиваться при условии поддержки частного предпринимательства, инвестиций в исследования и наращивании технологической базы отрасли».

