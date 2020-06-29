Почвообрабатывающая техника Kverneland пополнилась активными боронами нового поколения

Kverneland

Kverneland Group завершила разработку нового поколения жестких активных борон, представленного сериями M, H и S. Каждая из них, от легкой до средней и тяжелой, предназначена для подготовки семенного ложа в различных почвенных условиях

Идеально выровненное семенное ложе создает благоприятные условия для равномерного качественного сева, дружных всходов, а, следовательно, для более высоких урожаев. Именно для решения этой задачи и разрабатывались жесткие активные бороны Kverneland серий M, H и S. Приведем некоторые примеры того, что удалось усовершенствовать инженерам в новом поколении этих машин.



Несущая рама с повышенной прочностью и надежностью при сниженном весе

В новом поколении активных борон конструкторам удалось увеличить прочность несущей рамы, вместе с тем заметно снизив вес всей конструкции орудия. Например, серия S имеет на 15% меньший вес, чем модель-предшественница.



Серии M, H и S отличаются размерами, однако независимо от него все они устойчивы к износу. Новая прочная присоединительная стойка, которая одинакова на всех моделях, обеспечивает выдающуюся стабильность и рассчитана на длительный срок службы.



Грегор Коттенстедде, инженер департамента НИОКР на заводе Kverneland Group в Зойсте (Германия), объясняет: «Мы рассмотрели все наиболее агрессивные сценарии, такие как глубокая обработка при повороте, комбинация с многорядными сеялками, а также стресс-тесты в каменной яме, чтобы сделать все модели активных борон максимально прочными».







Различные зубья для оптимального проникновения в почву

В базовой комплектации все модели оснащены стандартными зубьями или могут в качестве опции комплектоваться зубьями с карбидной наплавкой, чтобы свести к минимуму износ и, соответственно, время простоя техники. Дополнительные активные зубья обеспечивают оптимальное проникновение в твердую почву или стерню и предлагаются в сериях H и S.



Отвечая растущим требованиям клиентов к эффективности машин, система быстрой замены зубьев без использования инструментов стала доступна на всех моделях. Вал ротора и держатель зубьев в сериях H и S состоят из двух частей для легкого обслуживания и длительного срока службы даже на каменистых почвах.







Спиралевидное расположение зубьев

Четыре ротора на метр и спиралевидное расположение зубьев снижают пиковые нагрузки на трансмиссию, что приводит к более плавному ходу и меньшему расходу топлива. Ассортимент пакерных катков обеспечивает адаптацию к различным типам почв.



Все активные бороны Kverneland комбинируются с сеялками производителя. А благодаря быстроразъемной сцепке можно использовать активные бороны также и самостоятельно.



Технические характеристики



