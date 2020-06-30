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Новые вызовы для экономики и АПК

Успели в срок — «АгроТерра» завершила сложную посевную

Партнерский материал


«АгроТерра»

«АгроТерра»

Группа компаний «АгроТерра» завершила посевную во всех регионах своего присутствия. Несмотря на редкое сочетание погодных условий, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, а также нашествие вредителей, по итогам посевной более 90% посевов компании полностью соответствуют требованиям технологических стандартов

«Этот год действительно получается очень необычным. Взять хотя бы погоду — мы уже сталкивались с различными сложностями по отдельности, но со всеми сразу — еще нет. Сначала была теплая зима без снега, что позволило сорнякам благополучно перезимовать. Весна преподнесла нам обильные дожди и ураганы, а затем сразу пришла жаркая погода, из-за чего на полях пошло уплотнение почвы. В итоге сев у нас шел дольше, чем обычно, но мы его благополучно завершили», — рассказал директор группы растениеводства «АгроТерры» Валерий Редькин.

С вызовами компания справилась благодаря гибкой системе оценки рисков и проработке запасных планов на случай разных ситуаций. Где нужно — культуры были оперативно пересеяны, ремонт техники при необходимости проводился даже ночью, а сами полевые работы проходили в любое возможное время.

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Успешному завершению посевной помогли и постоянные системные улучшения, которые внедряет компания. Например, в этом году «АгроТерра» изменила подход к ремонту техники: степень готовности стала выше, поскольку ремонт происходил по наработке. Дефектовки проходили чаще и качество сева улучшилось.

Но, пожалуй, самые важные нововведения произошли в системе работы с операционными показателями. Если раньше показатели изучали раз в месяц, то сейчас данные автоматически собираются и анализируются ежедневно. Изменились и сами показатели: теперь руководители следят не только за результирующими показателями (например, за урожайностью), но и за предопределяющими (количество растений на уборку, количество всходов после сева и т. д.). Это позволяет фокусироваться на стратегических целях, а также более детально и оперативно проводит анализ отклонений от технологических стандартов. Во время уборочной кампании «АгроТерра» также будет использовать все эти новшества.

«АгроТерра» 

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