«АгроТерра»

Группа компаний «АгроТерра» завершила посевную во всех регионах своего присутствия. Несмотря на редкое сочетание погодных условий, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, а также нашествие вредителей, по итогам посевной более 90% посевов компании полностью соответствуют требованиям технологических стандартов

«Этот год действительно получается очень необычным. Взять хотя бы погоду — мы уже сталкивались с различными сложностями по отдельности, но со всеми сразу — еще нет. Сначала была теплая зима без снега, что позволило сорнякам благополучно перезимовать. Весна преподнесла нам обильные дожди и ураганы, а затем сразу пришла жаркая погода, из-за чего на полях пошло уплотнение почвы. В итоге сев у нас шел дольше, чем обычно, но мы его благополучно завершили», — рассказал директор группы растениеводства «АгроТерры» Валерий Редькин.



С вызовами компания справилась благодаря гибкой системе оценки рисков и проработке запасных планов на случай разных ситуаций. Где нужно — культуры были оперативно пересеяны, ремонт техники при необходимости проводился даже ночью, а сами полевые работы проходили в любое возможное время.







Успешному завершению посевной помогли и постоянные системные улучшения, которые внедряет компания. Например, в этом году «АгроТерра» изменила подход к ремонту техники: степень готовности стала выше, поскольку ремонт происходил по наработке. Дефектовки проходили чаще и качество сева улучшилось.

