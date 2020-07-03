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Новые вызовы для экономики и АПК

Российские решения для маркировки молочной продукции позволят сэкономить на оборудовании до 30%

Партнерский материал


М. Стулов

М. Стулов

В ходе эксперимента по маркировке молочной продукции, который проводится в 2020 году, отрабатываются различные модели внедрения на предприятиях современных технологий для обеспечения этого процесса. Российские производители разработали собственные решения, позволяющие сэкономить в среднем до 30% по сравнению с аналогичной импортной продукцией

Так, специально для маркировки продукции молочной отрасли созданы особые принтеры-аппликаторы, позволяющие одновременно печатать этикетку с уникальным двухмерным кодом Data Matrix, присвоенным продукту оператором системы маркировки ЦРПТ, наносить ее на упаковку и верифицировать нанесенную этикетку на предмет читаемости кода. Данное оборудование дает возможность производить сортировку продукции с читаемым и нечитаемым кодами маркировки. Далее этикетка сканируется на предмет считывания, после чего коды маркировки заносятся в базу для дальнейшей передачи в ЦРПТ и ввода их в оборот.

Оснащение производственной линии принтером-аппликатором этикеток для линейного нанесения сверху или сбоку скоростью до 50 штук в минуту сегодня составляет порядка 360-380 тыс. руб. Такое предложение актуально для производств среднего объема. Представителям крупного бизнеса понадобятся более масштабные решения, такие как принтеры-аппликаторы со скоростью печати до 120 этикеток в минуту. По оценкам экспертов, на приобретение подобных технологий производители затратят примерно на треть меньше, чем на покупку зарубежных аналогов.

ЦРПТ 

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