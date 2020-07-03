«Всероссийский день поля» пройдет в Брянской области

«Всероссийский день поля»

Выставка продлится с 9-го по 11 июля и будет доступна в онлайн формате

В конце июня в стране завершился сев. В 2020 году общая посевная площадь составила 80,2 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем в 2019 году. В частности, она увеличена под яровой пшеницей, кукурузой на зерно, рисом, подсолнечником, овощами и льном-долгунцом. Сейчас в стране активно набирает обороты уборочная кампания, в которую включились уже 12 регионов.



В текущем году валовый сбор зерновых в России прогнозируется на уровне 122,5 млн т, что позволит в полной мере обеспечить внутренние потребности страны и укрепить ее экспортный потенциал, сохранив лидирующие позиции на мировом продовольственном рынке. Увеличению объемов производства способствуют, в первую очередь, господдержка отрасли, техническая модернизация АПК и применение передовых агротехнологий.



Современное сельское хозяйство — одна из самых сложных и наукоемких отраслей. Последние отечественные достижения в селекции и семеноводстве, сельхозмашиностроении, производстве удобрений и средств защиты растений будут представлены на выставке «Всероссийский день поля». Она пройдет с 9 по 11 июля в Брянской области, а также в формате онлайн на сайте: https://russianfieldday.ru

