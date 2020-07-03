разделы

реклама

журналы

USD

71.477 (1,19%)

EUR

80.327 (1,31%)

MOEX

2801.66 (0,46%)

BRENT

42.78 (-0,83%)

Пшеница

492 (-1,32%)

Сахар

12.24 (0,58%)

USD

71.477 (1,19%)

EUR

80.327 (1,31%)

MOEX

2801.66 (0,46%)

BRENT

42.78 (-0,83%)

Пшеница

492 (-1,32%)

Сахар

12.24 (0,58%)

USD

71.477 (1,19%)

EUR

80.327 (1,31%)

MOEX

2801.66 (0,46%)

BRENT

42.78 (-0,83%)

Пшеница

492 (-1,32%)

Сахар

12.24 (0,58%)

Новые вызовы для экономики и АПК

«Всероссийский день поля» пройдет в Брянской области

Партнерский материал


«Всероссийский день поля»

«Всероссийский день поля»

Выставка продлится с 9-го по 11 июля и будет доступна в онлайн формате

В конце июня в стране завершился сев. В 2020 году общая посевная площадь составила 80,2 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем в 2019 году. В частности, она увеличена под яровой пшеницей, кукурузой на зерно, рисом, подсолнечником, овощами и льном-долгунцом. Сейчас в стране активно набирает обороты уборочная кампания, в которую включились уже 12 регионов.

В текущем году валовый сбор зерновых в России прогнозируется на уровне 122,5 млн т, что позволит в полной мере обеспечить внутренние потребности страны и укрепить ее экспортный потенциал, сохранив лидирующие позиции на мировом продовольственном рынке. Увеличению объемов производства способствуют, в первую очередь, господдержка отрасли, техническая модернизация АПК и применение передовых агротехнологий.

Современное сельское хозяйство — одна из самых сложных и наукоемких отраслей. Последние отечественные достижения в селекции и семеноводстве, сельхозмашиностроении, производстве удобрений и средств защиты растений будут представлены на выставке «Всероссийский день поля». Она пройдет с 9 по 11 июля в Брянской области, а также в формате онлайн на сайте:  https://russianfieldday.ru

«Всероссийский день поля» 

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама