Corteva Agriscience продемонстрирует результаты внедрения технологий точного земледелия в рамках АгроАкадемии Пионер-2020

Corteva Agriscience

Независимая научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience в седьмой раз проведет свои ежегодные межрегиональные полевые семинары в рамках проекта «АгроАкадемии Пионер» для передачи российским сельхозпроизводителям научных знаний и практического опыта в области агротехнологий

В этом году география проекта «АгроАкадемия Пионер» расширится: мероприятия состоятся в нескольких регионах и республиках Российской Федерации, а одной из инновационных локаций станет подразделение агрохолдинга «Содружество-регион», ООО «Большой Морец», расположенное в Волгоградской области. Здесь компании совместно представят результаты внедрения технологий точного земледелия.



Партнерские отношения Corteva Agriscience и агрохолдинга «Содружество-регион» имеют многолетнюю историю, позволяя путем совместной производственной практики находить оптимальные решения повышения урожайности в данном регионе таких культур, как кукуруза и подсолнечник. Так, в прошлом году, благодаря комплексному агрономическому сопровождению командой бренда Pioneer при тестировании различных технологий в хозяйстве «Большой Морец» удалось собрать максимальные урожаи подсолнечника и кукурузы на богаре. В частности, технология внесения под посевы кукурузы карбамида, которую передали хозяйству специалисты Pioneer вместе с семенами, позволила намолотить 105 ц/га на богаре, а в нынешнем году увеличить посевную площадь под культурой в 2,5 раза. По подсолнечнику при различной степени интенсивности технологии урожайность доходила до 47 ц/га.



Новый этап сотрудничества компаний включил не только расширенное агрономическое сопровождение с внедрением в сельхозпроизводство технологий точного земледелия, но и возможность демонстрации инновационных продуктов и технологий на базе хозяйства ООО «Большой Морец» в рамках ежегодного проекта «АгроАкадемия Пионер.



В настоящее время Corteva Agriscience помогает хозяйству с внедрением новых высокоточных технологий земледелия, которые позволяют преодолевать лимитирующие урожайность факторы и раскрывать заложенные в гибриды потенциал. Например, мониторинг состояния посевов ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных обычной и инфракрасной камерой. За три часа один дрон собирает информацию с 8 тыс. га посевов, после чего составляются карты по технологии NDVI (Нормализованный вегетационный индекс), чтобы понять, как развиваются растения. Программа делит поле на отдельные участки с определением, какой из них нуждается в подкормке. После чего составляются карты-задачи, которые загружаются в разбрасыватель минеральных удобрений для дифференцированного их внесения. Это позволяет растениям получать ровно столько элементов питания, сколько необходимо в тот или иной период вегетации, обеспечивая лучшее усвоение туков.



Каким будет итог этого года, можно будет предварительно оценить в рамках предстоящего мероприятия АгроАкадемии Пионер. Чтобы узнать о датах и локациях проведения всех полевых семинаров АгроАкадемии, следите за сообщениями компании.

