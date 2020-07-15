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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Отраслевой союз готов перейти к обсуждению участия в эксперименте по маркировке воды

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

Он проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод готов обсуждать участие в эксперименте по маркировке воды после утверждения для него методических рекомендаций. Об этом заявил во вторник президент союза Максим Новиков.

«В процессе обсуждения (маркировки товаров — прим. ТАСС) мы участвуем и после утверждения методических рекомендаций и плана графика готовы перейти к следующей стадии обсуждения участия наших компаний», — заявил он.

По его словам, в настоящее время методические рекомендации по проведению эксперимента и план график находятся в стадии финального обсуждения. «И наш союз, и совещательный орган рынка, куда вошли пять отраслевых союзов, включая наш — мы участвуем в этом процессе, в диалоге с Минпромторгом, с другими органами исполнительной власти. И после того, как эти правила игры появятся, мы готовы перейти к обсуждению к участию в этом проекте», — подчеркнул он.

В постановлении кабмина Минпромторгу и Минсельхозу было поручено до 15 июля 2020 года обеспечить разработку и утверждение по согласованию с уполномоченными органами методических рекомендаций по проведению эксперимента и плана-графика проведения эксперимента.

В России, согласно постановлению правительства, с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года проводится эксперимент по маркировке упакованной воды. Участие в эксперименте добровольное.

ТАСС 

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