«Агрокомплекс Выселковский» несет щедрость Юга в каждый дом

«Агрокомплекс» имени Ткачева

«Агрокомплекс» имени Ткачева объявляет о ребрендинге

Один из самых масштабных агропромышленных холдингов России — АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — переходит на новый стратегический этап в своей деятельности. Высокие темпы роста, укрепление лидерства в домашнем регионе, а также планы по развитию бизнеса потребовали брендинговых и коммуникационных решений нового уровня.



«Ребрендинг — это закономерный этап для динамично развивающейся компании, шаг навстречу тенденциям рынка. Сегодня в тренде натуральность, простота, локальность, так называемый продуктовый патриотизм, и в то же время современные, инновационные подходы к производству качественных продуктов на всех этапах. Эти изменения коснулись и нашей компании, поэтому появилась необходимость отразить их в дизайнах продукции и логотипе. Мы меняемся в лучшую сторону, идем в ногу со временем, и потребитель должен это видеть», — комментирует директор по маркетингу «Агрокомплекса» Антон Козяков.



Для достижения столь амбициозных целей была выбрана интегрированная команда, созданная на базе двух агентств BBDO Group: брендингового подразделения BBDO Branding и креативного агентства Instinct. В течение года команда «Агрокомплекса» совместно с BBDO Branding работала над обновленной платформой бренда.



Анализ потребительских трендов помог определиться: локальное происхождение «Агрокомплекса» — его важнейшее преимущество. Так родилась идея бренда: «Благодать Юга в каждый дом». «Юг — наша главная ценность. Уникальный многолетний опыт работы с южной землей под щедрым кубанским солнцем позволяет нам передать его преимущества своим продуктам», — дополняет руководитель проекта.



Чтобы подчеркнуть локальное происхождение, название бренда было усилено топонимом и теперь звучит как «Агрокомплекс Выселковский». Новый слоган бренда «Выращено на здоровье» подчеркивает высокое качество продукции и модель бизнеса «от поля до прилавка». На основе обновленной платформы бренда креативное агентство Instinct разработало новую имиджевую кампанию с основным сообщением «Гордость Юга». BBDO Branding продолжает работу над обновлением фирменного стиля и концептом магазина.



«Потребителя ждут глобальные изменения. Мы пересмотрели весь ассортимент согласно новому позиционированию, разделяем и адаптируем дизайн к требованиям и специфике каждой категории продуктов, сохраняя при этом единый стиль упаковки. Часть продуктов, не соответствующих новому имиджу, пришлось вывести из ассортимента, но мы ввели другие, востребованные потребителем. Сейчас мы приобретаем дополнительное оборудование, ведем работу с новыми поставщиками, улучшаем составы, стремясь сделать их чистыми и простыми, используя по максимуму то, что вырастили сами, чему точно можем доверять», — дополняет директор по маркетингу «Агрокомплекса».



«Наша главная цель сейчас — стать любимым производителем продуктов питания на Юге. Уверены, что наша продукция имеет огромный потенциал и ценность для потребителей всей России. Поэтому мы будем расти, завоевывать сердца и любовь потребителей и на новых территориях. Все возможности и ресурсы для этого есть. Уже сейчас можно уверенно заявлять, что «Агрокомплекс» — это гордость Юга», — заключает Антон Козяков.



Съемки ролика проходили на родине «Агрокомплекса». Видео рассказывает об открытых и трудолюбивых людях, которые работают на землях Краснодарского края. Они не ищут, где лучше, а делают лучшее на своей земле и для своих. Поэтому «Агрокомплекс Выселковский» уже почти 30 лет производит продукты, которые можно с гордостью поставить на стол. Визуальный ряд раскрывает щедрый характер местной природы и людей: красивые ландшафты сменяются фактурными портретами реальных сотрудников компании.



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О компании

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева основана в 1993 году в станице Выселки Краснодарского края путем объединения комплекса по откорму крупного рогатого скота и комбикормового завода. За 27 лет предприятие превратилось в агрохолдинг полного цикла, который включает такие направления, как животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и розничная торговля.



Сегодня «Агрокомплекс» — крупнейший производитель на Кубани и один из ведущих игроков федерального рынка. Он объединяет 29 сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов, 42 тыс. сотрудников. Площадь сельхозугодий «Агрокомплекса» составляет около 670 тыс. га. Компания — самый крупный на Северном Кавказе производитель зерна (объем производства зерновых и зернобобовых достигает 1,8 млн т в год), риса (более 200 тыс. т), сахарной свеклы (площадь посевов более 40 тыс. га) и сои (площадь посевов более 40 тыс. га).



Холдинг занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу, но не планирует останавливаться на достигнутом и наращивает переработку, запустил самый современный в России сырный завод, который уже в этом году произведет около 20 тыс. т сыра.



Кроме того, компания активно использует в своей деятельности новые технологии: все площади агрохолдинга оцифрованы, техника оснащена GPS-навигацией, а для мониторинга посевов используются дроны. Ведется работа над внедрением искусственного интеллекта при уборке.



Стремясь стать любимым магазином для каждого потребителя на Юге России, «Агрокомплекс» развивает собственную розницу, фокусируясь на потребностях покупателей, но меняя видение формата современного магазина. Так, с конца прошлого года компания отказалась от прилавка и открывает только магазины самообслуживания. А избирательность в выборе локаций позволяет работать эффективнее, становиться еще более удобными и доступными для потребителей. Новый концепт магазинов отвечает всем последним трендам, в планах холдинга на ближайшее время — провести редизайн всех торговых точек.



Компания также активно развивает экспортное направление: на сегодняшний день продукция «Агрокомплекса» поставляется в страны Европы и Азии.



О BBDO Group

Крупнейшая российская рекламно-коммуникационная группа. Входит в холдинг Omnicom, а агентства группы — в состав международных сетей BBDO Worldwide и Omnicom Media Group. Работает на российском рынке с 1989 года. В настоящее время в состав BBDO Group входит 18 агентств, в которых работает около 1400 человек.

