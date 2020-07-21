Код под крышкой

ЦРПТ

Как изменит молочную отрасль маркировка «Честный знак»

С января 2021 года в России начнется поэтапное внедрение обязательной маркировки готовой молочной продукции. Сейчас продолжается эксперимент по цифровой маркировке этой группы товаров, стартовавший в июле 2019 года. За это время к нему присоединились более пяти тысяч производителей и импортеров, сообщили в пресс-службе оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).



По данным Россельхознадзора за 2018 год, 21,6% из общего объема молочной продукции оказался фальсифицирован, то есть каждый пятый продукт на прилавке не соответствовал заявленному производителем составу. В 2019 году эта цифра сократилась до 17%. За счет внедрения цифровой маркировки все сведения о товаре от фермы до кассы окажутся открытыми. Это позволит минимизировать молочный контрафакт и сократит количество случаев, когда непроверенная продукция оказывается на прилавках.



Для идентификации участники эксперимента оснащают товары кодами Data Matrix. Стоимость одного кода составляет 50 коп. На время эксперимента эту сумму компенсирует ЦРПТ. Сейчас тестируются разные варианты нанесения маркировки, к примеру, на этикетку, на крышку ПЭТ-бутылки. Среди способов — наклеивание или печать кодов на упаковке в типографии.



На покупку оборудования для маркировки молока фермеры потратят не более 35 тыс. руб., подсчитали в ЦРПТ. Линии потребуется оснастить принтерами, аппликаторами, считывающим устройством. В целом расходы производителей на всю молочную отрасль оцениваются в 4 млрд руб. Эта сумма получена из расчета, что затраты на единицу продукции составляют четыре копейки.



Переносить сроки маркировки молочной продукции после завершения эксперимента не планируется, подчеркивал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Для отдельных категорий, которые определит правительство, маркировка станет обязательной с 20 января 2021 года, для остальных — до 1 октября. При этом он призвал участников оборота не затягивать по срокам и заблаговременно присоединяться к участию в тестировании системы.



У представителей молочной отрасли обратная точка зрения. «С помощью маркировки качество молока не проверишь. QR-код — всего лишь значок, указание на порядковый номер товара, выпущенного на таком-то заводе. Эта информация уже есть на упаковке», — говорит Аркадий Пономарев, депутат Госдумы, председатель техкомитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» при Росстандарте.



Система маркировки решает проблему контрафакта, которого в молочной отрасли почти нет, обращают внимание в «Союзмолоке». Нарушения связаны с фальсификатом — использованием растительных жиров вместо животных, нарушением масложирового баланса. А этого система маркировки не видит, утверждают в «Союзмолоке». Тем более в отрасли работает информсистема «Меркурий», которая обеспечивает прослеживаемость товара от поля до прилавка, и новая маркировка будет дублировать эти функции, обращают внимание участники рынка. «Устранение дублирования функционала между этими системами — это вопрос снижения избыточной нагрузки на бизнес», — считает Андрей Григоращенко, замгендиректора УК «Дамате», которая работает в «Меркурии» с момента ее введения (более года). Затраты на внедрение маркировки в «Союзмолоке» оценивают в 45 млрд руб.: в 20 млрд руб. в год обойдутся коды маркировки и еще 25 млрд руб. нужно будет потратить на приобретение оборудования.



«Пискаревский молочный завод» (Ленинградская область) участвовал в эксперименте по маркировке молочки и столкнулся с проблемами по ее внедрению, рассказывает замгендиректора предприятия Георгий Житмарев. Компания долго искала типографию, которая смогла бы печатать Data Matrix. Из восьми типографий такие услуги оказалась готова предоставлять только одна и то по внушительной цене — 20 коп. за единицу товара (дополнительно к 50 коп. за сам код). К этому Житмарев плюсует оборудование для проверки считываемости маркировки. Data Matrix — не обычный штрих-код, который можно на кассе вбить вручную. Если код маркировки не считается в магазине, скоропортящуюся молочку придется выбросить. Кроме того, дополнительно придется потратиться на логистику.

