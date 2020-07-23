Юбилейный 500-й DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 торжественно вручили владельцу

«Самэ Дойц-Фар Руссиа»

Компания «Самэ Дойц-Фар Руссиа» торжественно передала 500-й произведенный в России трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 своему владельцу

Церемония состоялась 17 июля 2020 года в Крыму. Ключи от нового трактора вручил Сергей Козярин, генеральный директор компании «ТРИА Руссланд», официального дилера DEUTZ-FAHR в Республике Крым. Помимо этого покупатель получил подарок — сертификат на бесплатное прохождение ТО в течение первого года эксплуатации.



Обладателем юбилейного трактора стала компания «Фрукты Крыма». Выбор пал именно на DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 неслучайно. Трактор по своим габаритам и техническим характеристикам прекрасно подходит для работы в садах. Может агрегатироваться со всем современным прицепным оборудованием, необходимым для обработки сада. Машина отличается высокой маневренностью: радиус поворота составляет всего 3,7 м. Кроме того, на трактор устанавливаются разборные диски, которые позволяют регулировать ширину колеи.



«Тракторы DEUTZ-FAHR в нашем регионе хорошо известны и пользуются популярностью. Передать покупателю 500-й Agrolux 4.80 для нас, как официального дилера DEUTZ-FAHR, большая честь и гордость. Agrolux 4.80 — одна из самых популярных моделей среди наших клиентов. Универсальный, надежный и комфортный — именно такие машины должны быть у каждого хозяйства! Теперь ждем юбилейный тысячный!», — отметил Сергей Козярин.



Тракторы DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 производятся в России с 2015 года. Все это время ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа» демонстрирует уверенную динамику роста производства. Так, с 2015 года объём выпускаемой продукции увеличился в 6 раз. По словам Владимира Кравченко, Генерального директора ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа», благодаря организации производства в Нижегородской области DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 стал доступен для российского покупателя. «500-й трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80, сошедший с конвейера в феврале 2020 года, — это только один из этапов. Мы наращиваем объемы производства. В этом году произведем 275 тракторов, чтобы обеспечить российских сельхозтоваропроизводителей надежной и эффективной техникой», — прокомментировал Владимир Кравченко.



Напомним, что производимые в России тракторы DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 с 2016 года поставляются по программе федерального лизинга АО «Росагролизинг», а начиная с 2019 — по уникальной лизинговой программе обновления парка техники, разработанной АО «Росагролизинг» для производителей сельскохозяйственной продукции.

