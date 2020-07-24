Как маркируют молоко: ответы о чернилах, сертификатах и протекшем кефире

ЦРПТ

До конца года в России проходит эксперимент по маркировке молочной продукции. С 20 января по 1 октября 2021 года будет вводиться обязательная цифровая маркировка по ряду категорий. Отвечаем на вопросы, которые волнуют молочные производства, для которых безопасность и сохранение привычности процессов — самое главное

Что такое маркировка?

Алексей Сидоров, руководитель группы «Молоко» ЦРПТ: Маркировка — это обеспечение прослеживаемости. Производитель наносит на каждую единицу товара уникальный код, далее при передаче собственности на товар в систему передается универсальный передаточный документ (УПД), фиксируется текущий собственник товара, в конце жизненного цикла фиксируется выбытие товара через кассу — при сканировании кода на кассе. Таким образом, система отслеживает путь движения товара от производства или импорта до выбытия.



Что такое код?

Алексей Сидоров: Код состоит из трех полей: код товара индивидуальный серийный номер единицы товара код проверки, который позволяет убедиться, что код товара и серийный номер достоверны и не были изменены.



Что хранит «Честный знак», помимо данных о владельцах?

Алексей Сидоров: Дата истечения срока годности в структуру кода Data Matrix не входит, но хранится в системе «Честный знак» — пользователь (товаровед или покупатель) может узнать ее, просканировав код приложением. В системе «Честный знак» к коду Data Matrix привязан производственный ветеринарный сопроводительный документ. В рамках интеграции с ГИС «Меркурий» в режиме одного окна можно работать и в ГИС «Меркурий», и в системе маркировки.



Молоко долгого хранения произведено до 20 января. Что с ним делать?

Алексей Сидоров: Остатки, образованные до введения обязательной маркировки, не маркируются, они оборачиваются до истечения срока годности.



Как можно наносить коды? Что для этого нужно?

Варвара Михайлова, руководитель проекта, ЦРПТ: Есть несколько вариантов для нанесения кода маркировки: на производственной линии (прямое нанесение или этикетирование) непосредственно на молочном заводе или в типографии. В первом варианте производителю необходимо оборудование для нанесения кода маркировки на линии и техническое зрение для последующего считывания кода, при типографском способе нанесения завод сразу получает упаковку с нанесенным кодом маркировки с проверенным классом качества нанесения кода. Во втором случае непосредственно на линии производителю понадобится только техническое зрение для сканирования кода маркировки с продукции после фасовки. Производители в любом случае могу прибегнуть к использованию этикетирования, этикетка может печататься как на производстве, так и на типографии. Производители могут выбрать все три типа нанесения кода одновременно — в зависимости от типа производимой продукции.



Какое нужно оборудование и ПО самим производствам?

Алексей Сидоров: Производителю не обязательно покупать ПО, он может провести интеграцию самостоятельно. Например, модуль по работе с маркировкой есть в 1С.



Равиль Гимадиев, гендиректор Original Group: Нужны решения Track&Trace — это ПО, которое связывает оборудование, информационную систему уровня L3 и осуществляет взаимодействие с установленными на предприятиями системами, например, ERP и 1С. ERP. Также решение включает ПО, устанавливаемое на терминалы сбора данных, в более простом варианте это может быть мобильный телефон.



Решения для молочных производств есть разные и по разной цене. Решение менее чем за 100 тыс. рублей необходимо маленькому предприятию, которому требуется только скачать на смартфон наше приложение для агрегирования и других операций, и приобрести один термотрансферный принтер для печати. Если говорить о линиях средней производительности, для тех, кто собирается наносить маркировку на производстве оснащение одной линии будут стоить несколько дороже, но в итоге при пересчете инвестиций на единицу продукции, выпущенную в течение 3 лет, сумма окажется очень приемлемой.



Что касается программного обеспечения для маркировки, для небольших предприятий есть SаaS решение по подписке, трехгодовая аренда которого окупает полную стоимость. При этом нужно просто скачать приложение на терминал сбора данных, подключиться к «облаку» и работать. Оснащение линий большей производительности обойдется несколько дороже, но выбор определенно есть у всех.



Что умеют системы маркировки и какие операции нужно осуществлять?

Григорий Милешкин, директор по развитию и инновациям «Трекмарк»: Нанесение кода на продукцию, агрегирование кодов в групповую упаковку (короб или термоусадочная пленка), ввод в оборот, отгрузка. Например, вы создаете задание на отгрузку, оно поступает экспедитору на терминал, в задании он видит перечень палет, коробов, единичные упаковки, далее экспедитор выполняет задание, закрывает их и направляет отчет об отгрузке.



Наши серверы потянут?

Равиль Гимадиев, Original Group: Можно использовать ЦОД заказчика или облачного провайдера.



Много нужно людей?



Григорий Милешкин: Есть упрощенные системы, которые позволяют эргономично настроить устройства. Оборудование можно настроить под каждого конкретного оператора — чтобы ему было удобно, чтобы он не терял время при выполнении технологических и бизнес-процессов. Для малых предприятий: серверная часть, терминал, на котором работает оператор, ТСД или ручной сканер с Bluetooth, с которым можно будет ходить по производственной линии.



Равиль Гимадиев: Как правило, хорошо проработанная система не требует вашего внимания, она полностью обрабатывает входящие сообщения, автоматически отправляет отчеты. Если потребуется внимание, вы указываете, какое ответственное лицо по каким параметрам должно быть уведомлено в случае, если потребуется вмешательство, но, как правило, эти вопросы сведены к минимуму.



Наша типография говорит, что не работает с маркировкой. Куда нам идти?

Варвара Михайлова: Сейчас типографии имеют право так говорить, потому что проходят тестирования — это ведь не промышленная эксплуатация. Нужно обратиться к оператору системы «Честный знак» и совместно с ним провести переговоры с типографией или же направить саму типографию в «Честный знак».



Как работают с типографиями?

Варвара Михайлова: Для того, чтобы напечатать код маркировки типографским способом производителю необходимо описать свой товар в системе «Честный знак», заказать в системе коды маркировки для данного товара и выбрать опцию «сервис-провайдер», для передачи кодов на типографию. Далее в списке выбрать нужную типографию и отправить коды маркировки, после получения кодов типография изготавливает упаковку и сразу осуществляет печать кодов маркировки на ней, после чего производит проверку качества кодов и передает информацию о нанесении на молочное производство, далее типография отгружает упаковку на молочное производство. Молочное производство после розлива или фасовки вводит коды маркировки в оборот с указанием срока годности продукции и производственного ВСД.



Мы ритейлер, для нас молочный завод делает сметану нашей марки. Как коммуницировать с типографией?

Варвара Михайлова: В случае контрактного производства производственная площадка может осуществить предварительный заказ кодов маркировки, подтвердить их у владельца и далее передать данные коды на типографию для печати.



Мы типография для молочников, но в системе маркировки нас нет. Можно нас зарегистрировать?

Варвара Михайлова: Действительно, типографии — не участники оборота, они не могут заказывать коды маркировки и описывать товар в системе «Честный знак». Для типографий разработан функционал сервис-провайдера, который предусматривает установку защищенного сервера для безопасной работы с кодами маркировки. Для того чтобы стать сервис-провайдером типографии необходимо обратиться в ЦРПТ и заявить о своем намерении.



Что еще может понадобиться переделать типографии?

Варвара Михайлова: Для печати цифрового кода типографии необходимо иметь печатающее оборудование, которое умеет печатать переменную составляющую. На сегодняшний день большинство типографий уже имеют необходимое техническое оснащение для печати кода маркировки, если на данный момент типография не оснащена оборудованием, компания СПТС осуществит обследование и даст варианты по техническим решениям. Помимо печатающего оборудования, типографиям необходимо иметь техническое зрение. Техническое зрение предоставляется бесплатно на период проводимого эксперимента.



Маркировочные чернила не опасны?

Варвара Михайлова: Для печати кода маркировки необходимо использовать чернила, совместимые с пищевой продукцией.



Насколько устойчив код?

Григорий Милешкин: Мы проводим исследования в нашей лаборатории по устойчивости, считываемости кода, нанесенного на упаковку в разных вариантах. Несчитываемость кода бывает, когда повреждено более 30% поля кода. Если он частично смазан, то он будет читаться. Типографский способ нанесения позволяет обеспечить наиболее устойчивое нанесение по сравнению с другими. Прямое нанесение может быть использовано не везде, например, водные чернила могут терять свои свойства при повышенной влажности.



Собираем агрегированную упаковку, но один пакет испортился. Списывать всю коробку?

Григорий Милешкин: Если у вас сформирована коробка и в ней лежит продукт, который протек, то есть операции, которые поддерживаются ГИС МТ. Этот продукт можно изъять из коробки, провести его считывание, сделать выбытие, а в коробку положить новый продукт. Также есть операции возврата, списания, уничтожения.

