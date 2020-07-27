Виртуальная платформа Alltech ONE стала доступна пользователям по всему миру

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Виртуальная платформа Alltech ONE была запущена 18 мая для более 21500 зарегистрированных пользователей из 126 стран мира, объединившихся для уникального исследования будущего таких отраслей, как сельское хозяйство, бизнес и окружающая среда

Виртуальная платформа Alltech ONE — это переосмысленное в сегодняшних реалиях ведущее мероприятие компании. ONE: Конференция идей Alltech проводится в мае ежегодно, собирая в Лексингтоне (Кентукки, США) более 3500 участников из более чем 70 стран мира. Платформа предоставляет доступ к специализированным сессиям, основным докладам и живым чатам вопросов и ответов с мировыми экспертами. Теперь участники могут обмениваться инновационными идеями и находить вдохновение способом, доступным каждому из любой точки мира.



«Добро пожаловать в новый формат ONE, — сказал в своем вступительном слове Доктор Марк Лайонс, президент и главный исполнительный директор Alltech. — Это путь открытий и обновлений. Впервые за 36-летнюю историю нашей конференции мы общаемся виртуально и видим в этом новом формате возможность совместно строить будущее агропродовольственного сектора».



Кэди Коулман, астронавт НАСА и отставной полковник ВВС США, выступила в роли основного докладчика в первый день конференции. Она поделилась своим вдохновляющим опытом, приобретенным в течение 180 дней, которые она провела на Международной космической станции, и рассказала о способах, которые помогают командной работе и сосредоточению внимания на основной задаче в самых сложных условиях. В контексте борьбы с глобальной пандемией эта информация нашла у зрителей живой отклик.



«Я думаю, что сегодня по причине пандемии люди иначе понимают стоящие перед ними задачи, — отметила Кэди Коулман. — COVID-19 создал потребность сообща преодолевать сложности и решать поставленные задачи. Люди собираются вместе, помогают друг другу. Это вдохновляет».



В течение недели работы виртуальной платформы Alltech ONE каждый день выступал один новый основной докладчик, а также проводились специальные презентации.



В мероприятии приняли участие Дэвид Мак-Вильямс, экономист и адъюнкт-профессор в области глобальной экономики на факультете бизнеса в Тринити-колледже (Дублин). Мак-Вильямс посвятил свою карьеру тому, чтобы сделать экономику общедоступной, добавив в нее немного юмора и исторического контекста. Он входит в число наиболее влиятельных экономистов мира и изучает операционный риск, поведение человека и успешную адаптацию к меняющимся рынкам. Профессор поделился с аудиторией своими мыслями о том, как теперь, в условиях глобального сбоя, будут приниматься бизнес-решения во всем мире.



Джессика Адельман, генеральный директор ESG Results, также присоединилась к группе докладчиков, чтобы рассказать о тенденциях потребительского рынка. Адельман занимала различные руководящие должности в сферах производства продуктов питания, розничной торговли и сельского хозяйства, в том числе в последнее время работала в качестве вице-президента группы по корпоративным отношениям в The Kroger Co., занимала должности главного сотрудника по корпоративным отношениям, директора по связям с общественностью, директора по устойчивому развитию и президента обоих Фондов Kroger. Она поделилась своим мнением о долговременных привычках потребителя нового типа, который появился после периода изоляции.



Изучению следующего уровня производства продуктов питания было посвящено выступление на виртуальной платформе Alltech ONE Джека Бобо, генерального директора Futurity. Бобо изучает тенденции, появляющиеся в области производства пищевых продуктов и отношения потребителей, чтобы использовать их для позиционирования и последующего процветания пищевых и сельскохозяйственных предприятий. Он поделился своим видением проблем и возможностей, которые появятся на новом этапе развития сельскохозяйственной отрасли.



В список основных докладчиков также вошел д-р Фрэнк Митленер, профессор и специалист по качеству воздуха, работающий в Кооперативной службе департамента животноводства при Калифорнийском университете, г. Дейвис. Митленер рассказал о негативном воздействии сельского хозяйства на окружающую среду, оперируя четкими данными, иллюстрирующими взаимосвязь деятельности человека, пищеварения животных, производства продуктов питания и химического состава атмосферы. Он также предложил прицельно отделить факты от вымысла и преодолеть коммуникационный разрыв в понимании этих процессов.



Виртуальная ONE: Конференция идей Alltech - это не день или неделя, доступ к ней открыт в течение всего года. «Оставайтесь с нами в течение двенадцати месяцев, до следующей конференции ONE в мае 2021. Каждый месяц мы будем предоставлять контент такого же уровня, с новым наполнением», — сказал доктор Марк Лайонс.



Кроме того, виртуальная платформа ONE предоставляет прекрасную возможность принять участие в специализированных сессиях и изучить проблемы и возможности в области агробизнеса, аквакультуры, молочного и мясного скотоводства, растениеводства, свиноводства, птицеводства и экологически устойчивого сельского хозяйства. Также каждый день доступны чаты вопросов и ответов, специальные групповые дискуссии и даже развлечения.



Зарегистрированные участники имеют круглосуточный доступ ко всем презентациям, при этом ежемесячно на платформе будет размещаться новый эксклюзивный контент.



Чтобы зарегистрироваться на ONE и узнать больше о виртуальной платформе, посетите сайт one.alltech.com .

