Интернет-магазин «Агрокомплекс Выселковский» втрое увеличил объемы продаж во время пандемии

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (бренд «Агрокомплекс Выселковский») в числе первых на Юге страны организовал продуктовый онлайн-ритейл. Во время пандемии интернет-магазин одного из крупнейших агрохолдингов страны втрое увеличил объемы продаж, сохранив стоимость и качество продуктов

Сейчас доставка работает по всему городу, а также в поселке Яблоновский и республике Адыгея. С 1 августа география интернет-магазина распространится на Новороссийск. В планах — Сочи, Ростов-на-Дону и другие крупные города ЮФО. Ведется разработка оптовых онлайн-продаж: отправка партий продуктов в любую точку страны станет возможна уже к концу года.



«Этот проект задумывался давно, с 2017 года, — рассказывает директор “Агрокомплекса” по информационным технологиям Владимир Ямщиков. — В прошлом году он работал в тестовом режиме. В боевой готовности интернет-магазин оказался в марте, в разгар пандемии. В этот же месяц мы бросили все силы на развитие онлайн-продаж. Расширили географию доставки по Краснодару, увеличили ассортимент с 2,5 тыс. позиций до 6 тыс. Во время пандемии новыми покупателями интернет-магазина стали более 1,5 тыс. человек. Большая часть из них, около 60%, остались с нами и после снятия ограничительных мер».



В топе потребительских предпочтений во время карантина оказались охлажденное мясо, цыпленок, говядина, яйца, субпродукты, а также молочная продукция — сметана, молоко, йогурты, кефир. Ажиотажным спросом пользовалась мясная консервация. Развитая логистика, обилие магазинов и складских помещений позволили «Агрокомплексу» сделать расстояние от пункта формирования заказа до адреса доставки минимальным.



Аудиторией интернет-магазина Ямщиков называет людей 25-45 лет, преимущественно работающих в офисе. «Они занятые, мобильные, современные. Эта категория потребителей ценит свое время дороже, чем возможность сэкономить, что дает шанс развитию специализированных товаров и “редких” продуктов питания», — говорит он. За интересными новинками дело не станет: «В эти дни на сайте загружаем предложения по готовой еде, салаты. В течение месяца-двух запустим фирменную гриль-зону, выпечку, свежевыжатые соки, фреши и смузи. Мы расширяем производство, открываем собственную пекарню. Очень скоро предложим покупателю премиальную выпечку. Премиум — сложный сегмент, но качественный, поэтому на него есть спрос».



В ассортименте онлайн-площадки — не только товары собственного производства. «Мы планировали, что спрос на комиссионные товары будет больше, чем на нашу фирменную продукцию. Но это оказалось не так: 70% продаж — это продукты питания, изготовленные в “Агрокомплексе”», — отмечает Ямщиков. Средний чек — выше, чем в традиционных магазинах. «И мы точно знаем, что он выше среднего чека в торговой сети “Лента”. Скрывать не будем, гордимся этим, — делится Ямщиков. — Наши продукты часто покупают по случаю семейных праздников или впрок».



В онлайн-продажах действуют карты лояльности фирменных офлайн-магазинов. Порог бесплатной доставки — 1500 руб. Пока что заказы покупателям доставляет курьерская компания, но уже в этом году будет запущена своя служба доставки. Директор «Агрокомплекса» по ИТ отмечает: «Собственная доставка позволит нам расширить варианты оплаты заказа для покупателя — предложить вариант отсроченного платежа, то есть, при получении».



Ямщиков уверен в больших перспективах онлайн-ритейла: «В 2017 году в России на долю продуктов питания приходился лишь 1% онлайн-продаж, сейчас свыше 3%. Я не удивлюсь, если лет через пять это будет 25%. Потребители стремятся к максимальному удобству и минимальной потере времени, при этом в нынешней экономической ситуации многие считают свои деньги. “Агрокомплекс” отвечает запросам рынка и ожиданиям клиентов».



О компании

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — крупнейший производитель на Кубани и один из ведущих игроков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов, 42 тыс. сотрудников. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и розничная торговля. «Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу, реализует обширную инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление.

