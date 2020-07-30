разделы

реклама

журналы

USD

73.688 (1,73%)

EUR

86.658 (1,41%)

MOEX

2904.54 (-0,48%)

BRENT

43.57 (-1,18%)

Пшеница

529 (-0,68%)

Сахар

12.01 (0,00%)

USD

73.688 (1,73%)

EUR

86.658 (1,41%)

MOEX

2904.54 (-0,48%)

BRENT

43.57 (-1,18%)

Пшеница

529 (-0,68%)

Сахар

12.01 (0,00%)

USD

73.688 (1,73%)

EUR

86.658 (1,41%)

MOEX

2904.54 (-0,48%)

BRENT

43.57 (-1,18%)

Пшеница

529 (-0,68%)

Сахар

12.01 (0,00%)

конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Цифровые решения в сфере АПК помогают повысить продажи и обеспечить надежность сделок

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в 2020 году ожидается ниже, чем в предыдущем сезоне. По предварительным оценкам, на Юге России сбор зерновых, колосовых и зернобобовых культур составит в среднем 44,4 ц/га против 53 ц/га в прошлом году

Для сохранения рентабельности в таких условиях фермерским хозяйствам необходимо иметь возможность оперативного сбыта выращенной продукции. Решению этой задачи способствуют современные цифровые решения, в частности — инновационная платформа Agrisale.ru, созданная специально для аграрной отрасли.

Подобные инструменты способствуют расширению географии продаж и выходу фермеров на рынки других регионов. Agrisale.ru обладает функционалом цифрового агрегатора и маркетплейса. Сейчас, в ситуации экономической неопределенности, данное решение представляет высокий интерес для специалистов АПК, и в первую очередь — для малых и средних хозяйств. Платформа позволяет оптимизировать процессы продаж, дает возможность производителю найти надежных партнеров вне привязки к конкретному региону и реализовать свою продукцию по максимально справедливой цене. Фактически Agrisale.ru представляет собой «место встречи», которым пользуются, с одной стороны, продавцы, а с другой — покупатели. Они находятся в едином информационном пространстве, поэтому время, необходимое на коммуникацию и заключение сделки, сокращается.

Также цифровая платформа обеспечивает надежность сделок. Происходит это благодаря тому, что проверку контрагента, товара, отчетности можно провести непосредственно в режиме онлайн. Сама платформа выступает гарантом платежа и становится тем инструментом, который помогает фермеру сформировать пул постоянных продавцов и покупателей.

Ожидается, что в полном объеме платформа Agrisale.ru заработает осенью 2020 года. Но уже сейчас, на этапе тестирования, ее пользователями стали более тысячи фермеров. Они самостоятельно узнали о существовании такого решения и составили сегмент так называемых «цифровых фермеров», которые уже разместили несколько тысяч объявлений о покупке-продаже своей продукции. Это свидетельствует о высокой востребованности инструмента, интегрирующего множество возможностей в сфере сельского хозяйства и помогающего повысить продажи агропродукции.

Agrisale.ru 

рекомендации

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

реклама