Цифровые решения в сфере АПК помогают повысить продажи и обеспечить надежность сделок

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Урожайность основных сельскохозяйственных культур в 2020 году ожидается ниже, чем в предыдущем сезоне. По предварительным оценкам, на Юге России сбор зерновых, колосовых и зернобобовых культур составит в среднем 44,4 ц/га против 53 ц/га в прошлом году

Для сохранения рентабельности в таких условиях фермерским хозяйствам необходимо иметь возможность оперативного сбыта выращенной продукции. Решению этой задачи способствуют современные цифровые решения, в частности — инновационная платформа Agrisale.ru, созданная специально для аграрной отрасли.



Подобные инструменты способствуют расширению географии продаж и выходу фермеров на рынки других регионов. Agrisale.ru обладает функционалом цифрового агрегатора и маркетплейса. Сейчас, в ситуации экономической неопределенности, данное решение представляет высокий интерес для специалистов АПК, и в первую очередь — для малых и средних хозяйств. Платформа позволяет оптимизировать процессы продаж, дает возможность производителю найти надежных партнеров вне привязки к конкретному региону и реализовать свою продукцию по максимально справедливой цене. Фактически Agrisale.ru представляет собой «место встречи», которым пользуются, с одной стороны, продавцы, а с другой — покупатели. Они находятся в едином информационном пространстве, поэтому время, необходимое на коммуникацию и заключение сделки, сокращается.



Также цифровая платформа обеспечивает надежность сделок. Происходит это благодаря тому, что проверку контрагента, товара, отчетности можно провести непосредственно в режиме онлайн. Сама платформа выступает гарантом платежа и становится тем инструментом, который помогает фермеру сформировать пул постоянных продавцов и покупателей.



Ожидается, что в полном объеме платформа Agrisale.ru заработает осенью 2020 года. Но уже сейчас, на этапе тестирования, ее пользователями стали более тысячи фермеров. Они самостоятельно узнали о существовании такого решения и составили сегмент так называемых «цифровых фермеров», которые уже разместили несколько тысяч объявлений о покупке-продаже своей продукции. Это свидетельствует о высокой востребованности инструмента, интегрирующего множество возможностей в сфере сельского хозяйства и помогающего повысить продажи агропродукции.

